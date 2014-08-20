Общественники предложили взять голосование вне участков под полный контроль

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Общественная палата Москвы предложила взять под полный контроль голосование вне участков во время выборов депутатов Мосгордумы. Такое предложение было высказано на совместном заседании Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты столицы, Мосизбиркома и представителей всех партий, участвующих в выборах.

Проголосовать на дому во время выборов депутатов Мосгордумы хотят около 85 тысяч москвичей. Как отметил руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян, важно проконтролировать, чтобы урна дошла до каждого избирателя.

"Раньше были случаи, когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом году этого не повторится. Более того, будет фиксироваться тот, кто передал заявление от инвалида, этот человек будет отвечать, если, например, заявление было написано не инвалидом. Это создаст дополнительную прозрачность при голосовании на дому", - сказал он.

Секретарь Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов заявил, что участковые избирательные комиссии должны будут опубликовать данные о количестве заявлений о желании проголосовать на дому до вечера 13 сентября.

Планируется внести в реестр телефон, ФИО избирателя, который передал в Комиссию устное сообщение о намерении голосовать на дому. "Кроме того, мы готовим специальные предложения по выходу с переносным ящиком. Специальный плакат будет размещен на стенде УИК. В этот плакат будут помещены данные о количестве заявлений от избирателей по этим ящикам", - сказал секретарь МГИК.

При этом Ермолов отметил, что в случае, если в ящике обнаружится больше бюллетеней, чем было зарегистрировано избирателей, все они будут признаны недействительными.

Председатель Комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления, добровольческой деятельности Общественной палаты города Москвы, глава радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что главная задача - повысить доверие к выборам.

"Самая главная задача этого круглого стола была повысить уровень доверия к выборам. Мы все москвичи, даже те, кто здесь работает на временной основе. Мы хотим, чтобы та власть, которая принимает решения, была легитимной", - отметил Венедиктов.

Депутат Госдумы Владимир Крупенников отметил, что, по его мнению, на сегодняшний день все слабые места в голосовании закрыты. "Я лично не вижу никаких проблем. Сегодня определенные оппозиционные партии пытались исключить из процесса социальных работников, но тогда получится, что больше половины людей, которые хотят проголосовать на дому, если не 90 процентов, будут исключены из процесса голосования", - пояснил он.

По его словам, сегодня Москва делает все, чтобы объективных поводов для критики было минимальное количество.

Все идеи, озвученные на Круглом столе, будут переданы в МГИК, который рассмотри их на заседании 21 августа.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.