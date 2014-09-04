Расшифровка дебатов кандидатов 13-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 13-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 13-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Портнова ("Единая Россия"), Родион Шайжанов (КПРФ), Сергей Добрынин (ЛДПР), Светлана Савицкая ("Яблоко").M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Сами выборы состоятся в единый день голосования – 14 сентября. Напомню, что эти дебаты организованы по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми, честными и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Итак, в эти минуты в нашей кандидаты в депутаты по 13-му избирательному округу города Москвы, это районы Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. И сейчас я представлю кандидатов, которые пришли сейчас в нашу студию. Накануне прошла жеребьевка, которая определила порядок, в котором кандидаты стоят в студии, и в каком порядке они будут задавать вопросы друг другу. Итак, меня зовут Елена Силуянова. Мы начинаем с представления кандидатов.

Татьяна Портнова, кандидат под №1, согласно нашей жеребьевке. Здравствуйте.

Татьяна Портнова: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под №2 - Родион Шайжанов, добрый день.

Родион Шайжанов: Добрый день.

Ведущая: №3 – Сергей Добрынин. Я вас приветствую.

Сергей Добрынин: Здравствуйте.

Ведущая: И №4 – Светлана Савицкая. Здравствуйте.

Светлана Савицкая: Доброе утро.

Избирательный округ № 13 Районы: Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский Кандидаты: Добрынин Сергей Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Учится в Московском государственном строительном университете. Студент 4 курса. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Лебедев Сергей Эдуардович

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Федеральном научном центре физической культуры и спорта. Занимает должность начальника отдела. Самовыдвиженец.

Морозов Николай Николаевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность заместителя начальника департамента населения в сфере ЖКХ, руководитель программы "Коммунальный дозор". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Портнова Татьяна Арториджевна

Родилась в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата на постоянно профессиональной основе. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Савицкая Светлана Анатольевна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в лицее информационных технологий №1537. Занимает должность учителя иностранного языка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Шайжанов Родион Маратович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "САНК-Р". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущая: Двое кандидатов, также зарегистрированных Московской городской избирательной комиссией по этому округу, по разным причинам, отказались от участия в дебатах. Еще раз напомню, что это добровольное дело каждого из кандидатов. Всего зарегистрировано шесть человек по 13-му округу.

Ну а мы начинаем. Минута эфирного времени у каждого из кандидатов, для того чтобы рассказать о себе и о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу, все кандидаты находятся в равных условиях по предоставлению эфирного времени. Итак, мы начинаем. Согласно жеребьевке, №1 - Татьяна Портнова, у вас минута, пожалуйста.

Татьяна Портнова: Доброе утро, дорогие избиратели. Я – депутат Московской городской Думы Портнова Татьяна Арториджевна. На протяжении многих лет девиз моей работы: "Если можешь помочь человеку, то грех этого не сделать". Касается ли это сломанной двери в подъезде, либо это точечная застройка в районе – если это проблема человека, значит, это становится моей проблемой и необходимо постараться ее решить.

Я живу в Ярославском районе с 1980 года, 35 лет. Я очень хорошо знаю наши все три района: Лосинку, Бабушкинский район, Ярославку, бывший город Бабушкин. Наши все районы нуждаются в реконструкции, они нуждаются в комплексной реконструкции. И как раз та программа мэра "Моя Москва", с которой я иду на выборы, и которую я поддерживаю и буду стараться осуществлять в наших районах, направлена на то, чтобы полностью сделать комфортными, уютными, безопасными для проживания наши районы. Если эта программа вам по душе, приходите, голосуйте.

Ведущая: Благодарю вас, время вышло. Мы продолжаем. Вступительное слово кандидата под №1. Родион Шайжанов, прошу вас, вам слово. Минута пошла.

Родион Шайжанов: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Зовут меня Родион Шайжанов, как представили, я возглавляю общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана и Вооруженных сил "Слава" города Москвы, а также являюсь секретарем первичного отделения КПРФ Лосиноостровского района.

Дорогие избиратели, я долго думал и сомневался, прийти на эти дебаты или не прийти, но не из-за того, что я чего-то боюсь или боюсь что-то вам рассказать, а из-за того, что я не люблю шоу, потому что я не могу представить, как за одну минуту я могу представить себя перед вами, рассказать что-то, чтобы вы меня поняли и поддержали. То же самое я думаю, что и вы не сможете этого оценить за одну минуту, послушав кандидатов.

И в заключении я хочу сказать, если поподробнее хотите узнать о моей программе, зайдите на сайт – на мой личный сайт, если можно, я его назову.

Ведущая: Время вышло, к сожалению, у вас еще будет возможность об этом рассказать. Мы должны продолжать. Кандидат под №3 - Сергей Добрынин. И время пошло. Пожалуйста.

Сергей Добрынин: Доброе утро, дорогие друзья. Я - Добрынин Сергей Александрович, кандидат от ЛДПР. Я перечислю лишь некоторые пункты того, что будет сделано. Мы обязательно добьемся строительства метро в Ярославском районе, что разгрузит, естественно, Ярославское шоссе от пробок и решит многие проблемы. Закроем город от мигрантов – хватит уже полумер. Снизим автоналог и запретим платную эвакуацию ваших машин. Заменим ипотеку на ЖСК.

Я буду решать все проблемы в пользу жителей. У меня совершенно иной подход к работе: я ежедневно буду сам обходить дворы и буду первым, кто откликнется на все ваши проблемы, сразу же буду приступать к их решению. И мы будем наказывать тех, кто допустил их возникновение.

Поэтому приходите и голосуйте за меня, кандидата от ЛДПР, Добрынина Сергея Александровича.

Ведущая: Благодарю вас, что уложились в отведенное время. Минута эфирного времени у каждого из кандидатов. 13-й избирательный округ сейчас в нашей студии. И вступительное слово Светланы Савицкой. Пожалуйста, у вас также минута.

Светлана Савицкая: Меня зовут Савицкая Светлана Анатольевна. Я – учитель французского языка, живу и работаю в Ярославском районе. Баллотируюсь от партии "Яблоко". Два года назад жители района избрали меня депутатом. Программу, с которой я шла на выборы, я выполняю.

Решаю с жителями разные проблемы: это и благоустройство территории, ЖКХ и вопросы, связанные с расширением Ярославского шоссе. Иду в Мосгордуму, чтобы эффективнее отстаивать интересы жителей.

Я вынуждена сделать следующее заявление. На нескольких стендах управы Бабушкинского района были развешаны листовки с оскорблениями и клеветой в мой адрес, и я обратилась к юристам, которые примут надлежащие меры. Ко мне обратились жители округа №13 с наказом оградить их от вторжения в квартиры агитаторов Портновой Татьяны Арториджевны, которые ходят по адресам, где проживают пенсионеры, с настойчивыми требованиями голосовать за Портнову. Каким образом у агитаторов оказались персональные данные пенсионеров района?

Дебаты кандидатов 13-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Ведущая: Благодарю вас, Светлана Савицкая, ее вступительное слово. Сейчас мы продолжим, будет два раунда вопросов и ответов. И я обращаюсь к каждому из вас, господа и дамы, не перебивать друг друга. Если вы начнете друг друга перебивать, то я буду добавлять эфирное время тому, собственно, кого если вдруг вы перебьете, за ваш счет.

Итак, 30 секунд на вопрос, минута на ответ. Мы начинаем также в порядке жеребьевки, и Татьяна Портнова задает вопрос Родиону Шайжанову. Пожалуйста, слушаем вас.

Татьяна Портнова: Мой вопрос следующий. Вы избрали путь избирательной кампании – это жалобы. Жалобы по любому поводу: наклейки либо вот такое придуманное – листовки, которые направлены. Может быть, лучше, для того чтобы вести программу, не жаловаться по любому поводу, а освещать свою программу, доносить эту программу, ходить по дворам, встречаться с людьми и действительно доносить программу свою и программу партии? Это более реально, это способствует выбору, а не жалобы.

Ведущая: Спасибо. Если вам понятен вопрос, Родион, то отвечайте, если нет, то можете о своей программе рассказать.

Родион Шайжанов: Понятен, конечно. Ну, не жалобы, что подавали в суд, это просто очевидно, и даже был снят ролик, выложен в "YouTube", как, ну, может, не конкретно вы, может быть, ваши помощники, печатали агитационную продукцию прямо в управе Лосиноостровского района. Я считаю, что это нормальное явление, когда были пойманы ваши агитаторы, подать на вас в суд или писать жалобы.

А по поводу того, что мы занимались бы своей агитацией, мы ею занимаемся, но только нам мешают. Мешает администрация…

Татьяна Портнова: Кто мешает ходить по дворам, общаться с людьми?

Родион Шайжанов: Мы ходим.

Ведущая: Я добавлю минуту эфирного времени Родиону за счет вашего эфирного времени.

Родион Шайжанов: Поэтому мы агитацией занимаемся, ходим по районам, общаемся с населением, но нам препятствует административный ресурс. Не дают, "больше трех не собираться".

Ведущая: Спасибо вам, Родион. У вас теперь 30 секунд, чтобы задать вопрос Сергею Добрынину, кандидату под №3.

Родион Шайжанов: Я бы хотел задать один простой вопрос. Я сколько смотрел передач, я с большим уважением отношусь ко всем партиям, в том числе и ЛДПР, я смотрел, что на эти выборы были выдвинуты в основном одни молодые ребята, это студенты. Ответьте мне, пожалуйста, это проект партии на будущее? Или вы думаете, что вы победите?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Сергей Добрынин, кандидат под №3. У вас минута.

Сергей Добрынин: Во-первых, по поводу победы: я думаю, что каждый из нас себе желает победы и стремится к этому. То, что молодежь у нас сейчас в партии выдвигается кандидатами в Мосгордуму, я считаю, что это отлично, потому что мы уже образованны, мы непорочны, нас не обвинишь в коррупции или в каких-то скрытых схемах обворовывания жителей. Мы идем получать опыт: уже имеющийся, который нам дала партия, благодаря различным обучающим курсам Высшей партийной школы ЛДПР и благодаря вот такой возможности, которую она нам предоставляет. Естественно, мы будем бороться за каждого жители, мы идем работать.

Ведущая: Что такое "Битва за Москву", программа, с которой ЛДПР идет на выборы? С кем?

Сергей Добрынин: Мы бьемся уже 25 лет с правящей партией, поэтому будем продолжать эту борьбу и выиграем ее.

Ведущая: Понятно. 30 секунд у вас теперь на вопрос. Сергей Добрынин спрашивает Светлану Савицкую. Пожалуйста, 30 секунд и минута.

Сергей Добрынин: Вопрос у меня такой. Ради чего и с какой целью ваша партия совместно с шайкой преступников и предателей захотела разжечь Майдан на Болотной? Ведь не нужно быть экспертом, чтобы увидеть способ и почерк разжигания киевского Майдана и того, что происходило тогда на Болотной. Ради чего?

Ведущая: Так, вопрос Сергея Добрынина, отвечает Светлана Савицкая. Ответ придется держать за партию, пожалуйста, у вас минута.

Светлана Савицкая: Вы знаете, как-то все очень направленно набрасываются на Украину. А простите, разве у нас в стране мало вопросов? Мы сейчас обсуждаем дебаты и выборы в Мосгордуму. Наверное, прежде всего в жизни надо думать о своей стране, о своей улице, о своем доме и навести порядок там, где он нужен. Москву сейчас потрясают реформы в образовании, в медицине, все ведется непонятно как. Люди все в ужасе, не понимают, что творится. Давайте наведем порядок у нас, и это очень важно. Наш город должен иметь нормальную медицину, нормальное образование. Взялись сразу расширять все шоссе одновременно. Наверное, нужно подумать, прежде всего, о себе. И вот мы поэтому идем в Мосгордуму, чтобы были законы, которые защищают права жителей, а не какой-то удобной маленькой кучке чиновников было выгодно.

Ведущая: Благодарю, Светлана, теперь ваши 30 секунд на вопрос Татьяне Портновой.

Светлана Савицкая: Светлана Савицкая: Я как раз говорила, Москву сотрясают и повальные реформы и в образовании, и в здравоохранении, науке, местном самоуправлении. Два года назад в Москве было 128 муниципалитетов, сейчас их 11. Ярославский муниципалитет был лучшим в Москве. А красивые разговоры о расширении полномочий районных депутатов на деле привели к тому, что депутатов лишили возможности работать в области досуга и спорта с населением. Считаете ли вы, будучи председатель комиссии по местному самоуправлению, что уничтожение лучшего муниципалитета – это ошибка?

Ведущая: Благодарю вас. Минута на ответ. Ответ Татьяны Портновой.

Татьяна Портнова: Да, извините меня, но вопрос непонятен даже. У нас 123 муниципалитета было и стало гораздо больше с присоединением Москвы. Откуда вы взяли 11, вообще непонятно. Это цифры, которые вообще не соответствуют действительности. Местное самоуправление получило колоссальные полномочия для того чтобы работать. Вы же призываете, в принципе, к коррупционной схеме, к возврату к коррупционной схеме, когда деньги в одних руках, они решаются, распределяются, контролируются. Именно к этому вы на самом деле призываете, для того чтобы местное самоуправление вернуть на тот же уровень, который был.

Мы же сейчас сделали схему местного самоуправления, которое имеет колоссальные полномочия, и депутаты муниципальные сейчас имеют вознаграждение за свою работу. То, чего вы добивались, сделано. Кроме этого, вы решаете проблемы застройки районов, вы решаете проблемы гаражного строительства, проблемы строительства храмов, проблемы благоустройства дворов, ремонта домов. Другое дело, если вы не хотите это решать, это уже зависит только от депутата, от человека.

Ведущая: Это был ответ Татьяны Портновой, я вас благодарю. Мы сейчас перейдем ко второму раунду дебатов, он пройдет в обратном порядке.

Итак, снова слово Светлане Савицкой, только теперь вы задаете вопрос кандидату под номером 3 Сергею Добрынину. Порядок тот же: 30 секунд и минута.

Светлана Савицкая: После расширения Ярославского шоссе проблема пробок усугубилась. Новые остановки транспорта сделаны без учета интересов жителей. Угол скатывания детских колясок настолько опасный, что таким спуском пользоваться нельзя. Спустя год после реконструкции шоссе светофоры не отрегулированы и работают таким образом, что люди не успевают перейти дорогу. После дождя Ярославское шоссе на остановке "Федоскинская" можно перейти только в резиновых сапогах. А что вы можете сказать по этому вопросу? Вы там учитесь.

Ведущая: Спасибо. Отвечает Сергей Добрынин, пожалуйста, минута.

Сергей Добрынин: Я полностью согласен с имеющимися проблемами, я разговариваю с жителями района и слышу постоянно о том, что остановки неправильно поставлены, без соответствия с пешеходными переходами, то, что светофоры не отрегулированы – все эти проблемы есть. Нужно более грамотно делать все, а не спускать на самотек и потом показывать, как Собянин принимает Ярославское шоссе, едут прекрасно, пробок нет. Там каждый день пробки, я каждый день езжу, всегда пробки. Все люди стоят в пробках и очень этим недовольны. Я предлагаю решить эту проблему тем, что просто добиться строительства "Ярославского" метро, что абсолютно разгрузит как раз этот участок.

Ведущая: Что в Высшей партийной школе говорят про скамейки-дорожки-лавочки?

Сергей Добрынин: Это говорят жители. Это легкая работа, которая не требует вмешательства Высшей партийной школы. Я сделаю это сам.

Ведущая: Спасибо, Сергей Добрынин, теперь ваш вопрос кандидату под номером 2 Родиону Шайжанову, пожалуйста.

Сергей Добрынин: У меня вопрос опять партийный. Каково быть членом партии, которая была у власти 70 лет, придя к этому через убийство граждан, голод, гонения на церковь, и в итоге развалив страну, предав все ее население? Вы до сих пор обманываете людей своими утопиями и обещаниями лучшей жизни, что вы все сделаете лучше, чем нынешняя власть. Не стыдно ли все эти действия партии?

Спасибо вам, Сергей, за вопрос. Напомню, что в этот раз выборы в Московскую городскую Думу проходят по мажоритарной системе, не по партийным спискам, но слова приходится держать ответ за партию. Родион Шайжанов отвечает, у вас минута.

Родион Шайжанов: Что происходило раньше, я ответить не могу, потому что меня не было, когда были репрессии. Поэтому я не могу на этот вопрос ответить, я не знаю, что было на самом деле. А что происходит сейчас в партии, я считаю нормальным. Одна из самых хороших партий, которая помогает народу. Одна из не то что лучших, а справедливых и честных, вот поэтому я в этой партии.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 13-го округа

Ведущая: Что такое "Красная Москва"?

Родион Шайжанов: "Красная Москва" – это новый логотип партии, это новое стремление вперед, это новые программы. Я считаю, что это хорошо.

Ведущая: А в чем новизна программы?

Родион Шайжанов: В улучшении жизни в нашей стране, наведении порядка.

Ведущая: Спасибо, и теперь ваш вопрос Татьяне Портновой.

Родион Шайжанов: У меня простой вопрос. Так как она действующий кандидат, я считаю, что в районе очень много проблем, но все проблемы я называть не буду. Мне хотелось бы узнать по одной проблеме – это связано с Торфянкой. Вы знаете, что там собираются строить часовню. Получилось так, что там вы столкнули людей лбами, людей верующих и…

Ведущая: А вопрос в чем?

Родион Шайжанов: Как вы можете решить эту проблему, чтобы не столкнуть лбами?

Ведущая: Спасибо, отвечает Татьяна Портнова.

Татьяна Портнова: Сталкиваю лбами не я, как раз сталкиваете лбами вы. Это вот "красный город", "красный террор" – такое агрессивное начало. Точно так же, как я решила нормально вопросы на Джамгаровке, когда я организовала конфликтную комиссию, возглавила ее, пригласили в конфликтную комиссию и верующих, и тех, которые против часовни, когда там храм решили строить, против храма. Мы сели, я пригласила в том числе Православную церковь, мы сели и начали обсуждать эту проблему. Это соседи, которые живут рядом и должны жить мирно, храм не должен строиться на скандале, на каких-то противоречиях. И мы решили, что, да, там не будет храма, но будет хорошая, нормальная часовня. Все с этим согласились. Пока мы не найдем место для храма, там будет часовня. Были удовлетворены одни и другие. Здесь тоже надо садиться, договариваться и разговаривать с людьми, что я и делаю, когда хожу по дворам, когда агитирую, представляю свою программу. Без этого выиграть нельзя.

Ведущая: Спасибо, что уложились, Татьяна, теперь вы задаете вопрос Светлане Савицкой.

Татьяна Портнова: Светлана, вы тут говорили, что я пристаю к пенсионерам и заставляю их голосовать за Портнову. Мои агитаторы действительно работают, топчут ножками три района, людям рассказывают о моей программе, я сама хожу во дворы со своими агитаторами, рассказываю о своей программе. Я посетила более 98 дворов только за эту кампанию. Не надо ждать, когда ты станешь депутатом, надо просто спокойно выходить к людям и разговаривать с ними, и представлять свою программу – пенсионеры ли это, кто бы то ни был.

Ведущая: Время вышло. Пожалуйста, Светлана, если вопрос понятен, то у вас минута.

Светлана Савицкая: Вопроса как-то не прозвучало.

Татьяна Портнова: Что вы делаете, для того чтобы выиграть? Я не вижу ваших действий, для того чтобы выиграть.

Светлана Савицкая: Я не слышала вопроса.

Татьяна Портнова: Что выделаете?

Ведущая: Время пошло. Светлана Савицкая, пожалуйста.

Светлана Савицкая: Тут очень интересно, вообще организована избирательная кампания. Например, нам дают как кандидатам списки, где мы можем повесить свои агитационные листовки. Я вместе с представителем, у меня нет машины, я учитель, хочу по пять часов каждый день, развешиваю вот эти листовки, сталкиваюсь с совершенно странной вещью – есть адрес, нет стенда. Зачем меня туда ведут? Вот я Ярославском районе четырех стендов не было. Сломаны. Что это такое? Адреса, которые не существуют. Хорошая подготовка. Или я обращаюсь к человеку: "Дайте мне человека". Я с ним иду, мне не дают ключи – вас должны сопровождать. А человеку через каждые пять минут звонят и говорят: "Немедленно идите на рабочее место, иначе звонят из префектуры, иначе вы будете писать докладную". Это просто через каждые пять минут, я даже записывала. Как это – человеку 20 раз за 3-4 часа, что мы ходим, и требуют вернуться обратно на рабочее место.

Ведущая: Время.

Татьяна Портнова: Это использование административного ресурса, если вам дают человека.

Ведущая: Время эфирное вышло. У вас сейчас у каждого будет по 30 секунд на финальное слово. Если что-то не успели сказать, то можете это сделать в финальном слове.

Итак, 13-й избирательный округ города Москвы – Бабушкинский район, Лосиноостровский и Ярославский. В прямом эфире дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Разные вопросы прозвучали – и лично окрашенные, и межпартийные. Сейчас 30 секунд на финал у каждого кандидата. Опять же в порядке жеребьевки. Татьяна Портнова, продолжайте.

Татьяна Портнова: Можно много критиковать и можно говорить о том, что нужно многое изменить. Надо делать, в первую очередь надо делать, и тогда мы можем действительно сделать жизнь наших районов, спальных районов города Москвы уютной, комфортной и достойной. Программа мэра "Моя улица", которую я буду очень реализовывать, настаивать на реализации в наших районах, и выбивать на это деньги из бюджета, действительно будет способствовать тому, чтобы мы жили уютно, комфортно и безопасно. Если вам такая программа по душе, приходите, выбирайте.

Ведущая: Благодарю вас. 13-й избирательный округ – Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. А финальное слово кандидата под № 2 – Родион Шайжанов. 30 секунд эфирного времени.

Родион Шайжанов: Дорогие избиратели, если вы хотите ознакомиться с моей программой и побольше узнать обо мне, вы можете посмотреть на моем сайте. Мой сайт – www. rodion2014.ru. И хочу пожелать всем прийти на выборы, отдать свой голос за достойного кандидата. Спасибо.

Ведущая: Спасибо вам, что уложились. Мы продолжаем. Финальное слово кандидата под № 3 – Сергей Добрынин о своих намерениях и конкретных предложениях, может быть, за 30 секунд.

Сергей Добрынин: Я – Добрынин Сергей Александрович, кандидат от ЛДПР. Считаю, что все проблемы нашего города – от чиновников и депутатов, главной целью которых является набивание карманов, а не работа с жителями. Партия ЛДПР добилась прекращения полномочий Лужкова. Но его Дума еще работает, пора уйти и ей. Лужков – человек, стоявший у истоков создания партии власти, был изгнан с формулировкой "утрата доверия". Позор. Делайте выводы, дорогие москвичи, что за партия находится у власти, и что за люди в Мосгордуме. Голосуйте за Добрынина от ЛДПР.

Ведущая: Спасибо. Светлана Савицкая, слушаем вас. У вас также 30 секунд на финал.

Светлана Савицкая: Дорогие избиратели, в нашем округе острая проблема застройки лесопарковых зон – Джамгарка, Торфянка, Красная Дорожка, сквер на Малыгинском проезде – все эти зеленые зоны спешат застроить без учета интересов жителей. 9 сентября партия "Яблоко" проводит митинг у кинотеатра "Орион" в 19 часов против незаконных построек в лесопарковых зонах. А под давлением определенных кругов партии "Яблоко" было отказано в установке билбордов кандидатов в Мосгордуму. Вот вам честные выборы. Голосуйте за достойного человека, у которого дело не расходится со словом.

Ведущая: Спасибо. Это была Светлана Савицкая. Приходите на выборы 14 сентября. Напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 13-му избирательному округу – районы Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Мы с вами увидимся снова в 11:30. Придут другие кандидаты.