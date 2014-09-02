Полная расшифровка дебатов кандидатов от 13-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 13 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 13-го избирательного округа. Участие в них приняли Светлана Савицкая ("Яблоко"), Татьяна Портнова ("Единая Россия"), Николай Морозов ("Справедливая Россия"), Сергей Добрынин (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 13 Районы: Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский Кандидаты: Добрынин Сергей Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Учится в Московском государственном строительном университете. Студент 4 курса. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Лебедев Сергей Эдуардович

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Федеральном научном центре физической культуры и спорта. Занимает должность начальника отдела. Самовыдвиженец.

Морозов Николай Николаевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность заместителя начальника департамента населения в сфере ЖКХ, руководитель программы "Коммунальный дозор". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Портнова Татьяна Арториджевна

Родилась в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата на постоянно профессиональной основе. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Савицкая Светлана Анатольевна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в лицее информационных технологий №1537. Занимает должность учителя иностранного языка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Шайжанов Родион Маратович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "САНК-Р". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу. Напомню, что сами выборы состоятся в единый день голосования – 14 сентября. Проходить они будут по мажоритарной системе. И впервые в этом году в Думу этого созыва будет избрано 45 депутатов – это больше, чем избиралось раньше.

Итак, у нас прошла жеребьевка, в соответствии с ней сейчас стоят и кандидаты в нашей студии. Я сейчас всех представлю, буквально через секунду. Меня зовут Илья Федоровцев. Еще раз здравствуйте. Итак, мы начинаем. У нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 13-му избирательному округу, это районы Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Сейчас я представляю кандидатов.

Кандидат №1 – Светлана Савицкая. Светлана, здравствуйте.

Светлана Савицкая: Добрый день.

Ведущий: Кандидат №2 – Татьяна Портнова. Татьяна, добрый день.

Татьяна Портнова: Здравствуйте.

Ведущий: №3 – Николай Морозов. Здравствуйте.

Николай Морозов: Здравствуйте.

Ведущий: И №4 – Сергей Добрынин. Здравствуйте.

Сергей Добрынин: Здравствуйте.

Ведущий: Итак, первый шаг наших дебатов – это приветственное слово от каждого кандидата, у вас будет ровно по минуте. Таймеры вы видите, их достаточно много, так что можете следить за любым экраном. В конце – за три секунды – пойдет звуковой сигнал, вы будете понимать, что уже время заканчивается.

Итак, №1, Светлана Савицкая, сейчас у вас ровно минута на представление себя, своей программы, каких-то основных ключевых пунктов. Прошу.

Светлана Савицкая: Меня зовут Савицкая Светлана Анатольевна. Я – учитель французского языка, живу и работаю в Ярославском районе. Баллотируюсь от партии "Яблоко". Два года назад жители выбрали меня депутатом, и программа, с которой я шла на выборы, выполняется. Решаем с жителями разные проблемы: и ЖКХ, и благоустройство дворовых территорий, много проблем связано с расширением Ярославского шоссе. Удалось добиться благоустройства детской площадки, ремонта двух домов по Ярославскому шоссе, также переустановки мусорного контейнера, стоявшего с нарушением общепринятых норм, ремонта фасада дома и покраски лифтов по Палехской улице, ремонта лестницы на переходе на Ярославском шоссе, нанесения зебры на переходе к гипермаркету и многое другое.

Иду в Мосгордуму, чтобы иметь возможность более эффективно отстаивать интересы жителей района. Приходите на выборы – Москва требует перемен. Не будьте равнодушными к городу, в котором вы живете.

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное вступительное слово от Светланы Савицкой. Мы идем дальше. Теперь у Татьяны Портновой будет тоже ровно минута. Прошу.

Татьяна Портнова: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я – депутат Московской городской Думы, и на протяжении всех лет, которые я работаю, девизом моим звучит следующее: "Если можешь помочь людям, то грех этого не сделать". Касается ли это двери, которая сломана в подъезде, либо касается это точечной застройки – это не играет роли: нет вопросов мелких, нет вопросов крупных. Если к тебе пришел избиратель, ты должна взять этот вопрос на вооружение и постараться помочь.

Я живу в Ярославском районе 35 лет и очень хорошо знаю, как живут мои соседи, как живут мои друзья. В Московской городской Думе я занимаюсь местным самоуправлением и считаю, что жители районов должны брать власть в свои руки и решать вопросы, которые им насущны, которые им необходимы и важны – в каждом районе.

Программа мэра "Моя улица", которую я поддерживаю, я иду на выборы с этой программой, направлена на то, чтобы распределить бюджет города Москвы в сторону наших районов.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово Татьяны Портновой. Мы переходим дальше. Кандидат №3 сейчас в нашем списке – это Николай Морозов. Прошу.

Николай Морозов: Здравствуйте, дорогие друзья. Я – Николай Морозов, представляю общественность, общественную комиссию по борьбе с коррупцией, представляю "Коммунальный дозор", являюсь помощником депутата Государственной Думы по жилищной политике и коммунальному хозяйству Галины Петровны Хованской.

Я вместе с вами вырос в Ярославском, Бабушкинском, Лосиноостровском районе. Сейчас пришло наше время встать на защиту наших дворов, улиц, скверов, парков, против чиновников, исполнительной власти, которые считают Москву, наши улицы, своей вотчиной.

У нас в Москве нет разделения властей – это неправильно. Должна быть исполнительная власть и представительная народная, для того чтобы исполнительная власть была под контролем.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово Николая Морозова. Переходим дальше, теперь также есть ровно минута у Сергея Добрынина. Прошу.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 13 округа

Сергей Добрынин: Добрый день, уважаемые москвичи. Я – Добрынин Сергей Александрович, кандидат от ЛДПР. Что будем делать: закроем наш город от мигрантов. Снизим автоналог и запретим платную эвакуацию машин; закроем развалы с нитратными арбузами – хватит уже нас травить; закроем аптеки, торгующие фальшивыми лекарствами и наркотиками; увеличим количество спортивных и детских площадок; заменим ипотеку на ЖСК; добьемся строительства станций метро в Ярославском районе. Решим все проблемы в пользу жителей, никто не останется без внимания.

Ведь партия ЛДПР успешно работает и помогает гражданам по всей стране, пора навести порядок и в Москве. ЛДПР убрала Лужкова – уберем и лужковскую Думу, депутаты которой ничем не лучше своего руководителя бывшего. Голосуйте за Добрынина от ЛДПР!

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Сергея Добрынина. И мы переходим дальше. Теперь раунд вопросов и ответов. Еще раз напомню, что у нас в студии кандидаты в депутаты пол 13-му избирательному округу.

Итак, кандидат №1 сейчас задает вопрос кандидату №2, у вас будет 30 секунд на вопрос, рекомендую вам целиком это время использовать, не оставлять "хвостик", скажем так. А у вас ровно минута на ответ, но на ответ обычно минуты еще и не хватает. Итак, прошу, вопрос от Светланы Савицкой для Татьяны Портновой.

Светлана Савицкая: Детская заболеваемость по Москве выше средней по стране по 29 не онкологическим болезням. Заболеваемость взрослых москвичей выше средней по 35 болезням. Болезни органов дыхания занимают главное место в заболеваемости москвичей, что является наглядным свидетельством качества воздуха в городе. Считаете ли вы, что при такой статистике можно продолжать застройку лесопарковых зон в городе Москве?

Ведущий: Спасибо, вопрос понятен. Прошу.

Татьяна Портнова: Я могу ответить на этот вопрос совершенно однозначно: нет, я так не считаю. Кроме того, я могу сказать, что у нас город – мегаполис достаточно стрессовый, и в нашем городе действительно заболевания, о которых вы сказали, могут быть гораздо больше, чем в других городах. Но это зависит не только от экологии, это зависит от уровня жизни, это зависит от комфортности, это зависит от медицины, от образования – то, чем действительно занимается московское правительство и Московская городская Дума в том числе.

То, что мы на сегодняшний день развиваем как раз таки парки, мы развиваем те пешеходные зоны и те, возможно, экологически благоприятные зоны, в которых люди могут отдыхать, это говорит о том, что мы действительно идем вот этим путем.

Ведущий: У вас еще остается время, какие-то, может быть, обозначите именно проблемы в сфере медицины в этом округе, что будете решать, например, став депутатом?

Татьяна Портнова: Я могу сказать о том, что мы в Бабушкинском районе конкретно, и в Бабушкинском, и в Лосиноостровском районе, в 2015 году предполагается строительство новых современных поликлиник.

Ведущий: Спасибо. Как раз время выбрано. Прошу, Татьяна, теперь вы задаете вопрос для Николая Морозова. Также 30 секунд и минута.

Татьяна Портнова: У меня такой вопрос: скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который не первый раз идет на выборы, что вы будете делать, когда придете в Московскую городскую Думу? Первое, чтобы ваши, так сказать, потому что очень много пожеланий, когда люди идут в Московскую городскую Думу – одно, а когда они приходят и сталкиваются с другими проблемами, у них возникает совершенно другое. Вы должны понимать, что Московская городская Дума – это не Государственная Дума, это не дума, которая решает большие политические проблемы, это дума городская, которая направлена на то, чтобы решать проблемы москвичей и те заявки, которые действительно адресованы нам сейчас как кандидатам.

Ведущий: Спасибо вам. Прошу.

Николай Морозов: Я вас понял. Самая большая проблема сейчас в Москве – это коррумпированность чиновников. К сожалению, при огромном количестве комиссий, в Московской городской Думе до сих пор нет комиссии по борьбе с коррупцией. Вот эту комиссию я и хочу создать.

Татьяна Портнова: Вы ошибаетесь. У нас есть комиссия "по доходам чиновников", специальная комиссия, которая создана сейчас по решению федеральных властей во всех думах, в том числе она есть и в Московской городской Думе.

Николай Морозов: Эта комиссия не борется и называется по доходам чиновников и так далее. Я говорю о коррупционных схемах, за которые нужно сажать и отправлять в Магадан.

Татьяна Портнова: Вы в курсе о том, что Московская городская Дума не сажает никого?

Ведущий: Татьяна, просто у вас время кончилось, поэтому я вынужден останавливать.

Николай Морозов: Московская городская Дума не сажает никого, но это представительный орган власти, который должен депутатскими запросами правильно ставить вопросы чиновникам.

Ведущий: Спасибо. Прошу, Николай, теперь вы задаете вопрос для Сергея Добрынина.

Николай Морозов: Сергей, самая главная проблема, которую я вижу, которая подминает под себя все проблемы, – это проблема распределения властей. Есть исполнительная власть – это главы управ, префекты и так далее, они же возглавляют и "Единую Россию" на уровне районов, города. Считаете ли вы, что эта проблема существует у нас – разделение властей?



На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 13-го округа



Ведущий: Спасибо.

Сергей Добрынин: Ну конечно, то, что у нас в управах в основном члены "Единой России", – это очень пугает и создает определенные проблемы, которые как раз мы и должны решить, став депутатами Московской городской Думы. Нужно менять полностью все, и в том числе управы перебирать, направлять запросы на некачественную работу этих управ. Нельзя поощрять ту деятельность, которую сейчас ведут управы, акцентируя внимание на лишь одном кандидате по нашему округу, которые помогают ему всесильно и благодаря которым…

Николай Морозов: Может ли представитель глав управ решать вопросы эти с главами управ?

Сергей Добрынин: Он должен решать эти вопросы.

Николай Морозов: Я имею в виду, депутат от "Единой России" может решать?

Сергей Добрынин: Конечно, он может делать давление.

Ведущий: Спасибо. Сергей, теперь вы задаете вопрос для Светланы Савицкой, замыкая первый круг, что называется.

Сергей Добрынин: Во-первых, скажу: голосуйте за Добрынина от партии ЛДПР! Вопрос следующий. Ваша партия малоактивна и несильно заметна от выборов до выборов. Скажите, поэтому вы решили избираться в Московскую городскую Думу, видя там сейчас таких же единомышленников-бездельников?

Ведущий: Спасибо. Прошу, минута пошла.

Светлана Савицкая: Я не считаю, что у нас партия бездельников. Вы сами знаете, что не всегда предоставляют экран, не всегда предоставляют эфир, это не так просто, и это стоит денег. Это мы сегодня с вами бесплатно выступаем, у нас есть такая возможность. Это один фактор. Партия "Яблоко" – это профессиональная команда, там учителя, врачи, политики, которые могут внести свой вклад и должны внести свой вклад в Московскую городскую Думу. И я как депутат районный, если вы слышите дебаты, все говорят, что не хватает полномочий как районным депутатам, поэтому все идут в Московскую городскую Думу. Это все время звучит. Мы идем для того, чтобы действительно иметь возможность решать проблемы, потому что на уровне районного депутата эти проблемы решить просто невозможно. Нужна законодательная база, чтобы были рычаги исполнения законов. А то бывает, закон есть исполнения нет или нет законов, которые нужны жителям.

Ведущий: Спасибо. Сергей, мы теперь идем в обратном порядке. Теперь вы задаете вопрос для Николая Морозова.

Сергей Добрынин: У меня вопрос к вам такой. Приятно ли находиться в партии, в которой было заведено неоднократно несколько уголовных дел на членов партии и в которой существуют предатели Родины, такие как Илья Пономарев, которые голосовали против присоединения Крыма к России?

Ведущий: Спасибо. Если позволите, я ремарку от себя вставлю. В любой партии, в том числе и в вашей, есть такие люди, которые под уголовным преследованием. Я думаю, что это вопрос не партийной принадлежности. Прошу.

Николай Морозов: Я понял вопрос, спасибо. Дело в том, что "Справедливая Россия" – одна из тех партий, которая, по крайней мере, сейчас не формируется по решению кого-то. Мы объединяемся чувством справедливости. У нас у всех разные позиции, поэтому есть у нас такие, как Илья Пономарев и так далее. Они, конечно, делают ошибку. Моя позиция по Новороссии следующая: у меня половина родни живет именно там. Моя жена с Крыма. Соответственно, мы одна страна, один народ. Мы своих не бросаем. Что касается оппозиционных партий, как "Яблоко", допустим, еще партии, которые не присутствуют здесь, я хочу сказать, что за какие бы права и свободы ни выступал человек, прежде всего у него должна быть родина. Именно это отличает нас, патриотов, от предателей.

Ведущий: Спасибо. Обращаюсь ко всем кандидатам. Хочу еще раз сказать, что лучше касаться проблем непосредственно Москвы и еще лучше – округа. Украина, понятно, это сейчас всем интересно и популярно, но тем не менее мы говорим о Москве и Московской городской Думе.

Николай, прошу, вы сейчас задаете вопросы для Татьяны Портновой.

Николай Морозов: Вопрос для Татьяны Портновой. Сейчас здесь нет коммунистов, они подают на вас в суд за нечестные выборы.

Татьяна Портнова: Вообще интересно, почему они не пришли.

Николай Морозов: Потому что они сейчас в суде, видимо.

Татьяна Портнова: Да нет, их нет в суде, суда нет.

Николай Морозов: Мне так сказали, я видел их документы. Вопрос мой следующий. В управе Лосиноостровского района прямо в приемной главы управы печатались материалы, внизу, в информационном центре раскладывались. Вы считаете, что это честные выборы?

Ведущий: Спасибо, вопрос понятен.

Татьяна Портнова: Вы знаете, я могу сказать, что люди, которые так действительно сделали, я не знала и не была уведомлена, а была уведомлена только через день, понятия не имея об этом инциденте, люди наказы. Но четвертовать или расстреливать их, наверное, не будут.

Николай Морозов: Вот вчера было еще одно нарушение…

Татьяна Портнова: Извините, у меня еще время. Я могу сказать, что я, идя на эти выборы, стараюсь их проводить совершенно честно. Мало того, я и заинтересована в том, чтобы эти выборы прошли честно и все кандидаты в них участвовали полноценно. Почему, допустим, здесь нет коммунистов либо нет другого человека? Наверное, они не надеются или не хотят выиграть, на самом деле. Когда люди идут на выборы, они все-таки идут и сражаются на выборах. А для меня самое главное, чтобы мы честно провели эти выборы. Легитимность здесь очень важна. Кто бы ни выиграл, это действительно очень важно.

Николай Морозов: Просто у коммунистов два дня осталось и у нас, чтобы снять вас с выборов за нечестность.

Ведущий: Спасибо, этот вопрос понятен. Кстати, хочу еще одну позволить от себя ремарку. Было очень любопытно, представители некоторых оппозиционных партий, тоже кандидаты, звучали вопросы о нечестных выборах, и они говорят: "Да, но мы выиграли на этих нечестных выборах". Как-то странно звучало: нечестные выборы, но мы на них выиграли. В формулировках некоторые все-таки путаются.

Татьяна, теперь ваш вопрос для Светланы Савицкой. Прошу.

Татьяна Портнова: Вы знаете, партия "Яблоко", удивительно, единственная, наверное, партия, которая приняла меморандум с осуждением о присоединении Крыма. Я понимаю, что это не московская проблема, но мне удивительно: интеллигентная партия, очень много, как вы говорите, интеллигентных людей, врачей, учителей и очень много людей знакомых, родственников у нас живет. Здесь каким образом с интеллигентностью и патриотизмом?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Светлана Савицкая: Я вам так отвечу на этот вопрос: я мать, у меня двое детей, у меня родился недавно внук, ему три месяца. Я лично против войны. И то, что льется кровь, – это ужасно. И в этом виноваты политики, которые не смогли держать ситуацию в том русле, в котором они обязаны. Значит, они плохие профессионалы. Война – это ужасно, я не знаю, по-моему, хуже ничего быть не может. И ни один нормальный человек не скажет, что он поддерживает войну. То, что творится, вы знаете, нам как хорошо показывают только вершину айсберга, а нужно знать, что находится за кулисами, какие у кого интересы и цели. И только тогда, когда вы узнаете истинное положение вещей, тогда вы можете делать правильные выводы. Некоторые люди не понимают эту проблему, они, знаете, глотают то, что им показывают СМИ. И со всех сторон СМИ – и с нашей стороны, и со стороны Украины –подают так, как им хочется.

Татьяна Портнова: Но вы почему-то ориентируетесь на те СМИ, а не на наши.

Светлана Савицкая: Я по этому вопросу поссорилась с моей лучшей подругой. Хотя у нее высшее образование, и мне казалось, что она должна понять эту ситуацию, что происходит. Поэтому смотрите в корень, называется, зри в корень – в этом главное.

Ведущий: Спасибо.

Татьяна Портнова: Я вопрос задала по Крыму.

Ведущий: Ну, сейчас уже время на ответ вышло. Теперь вы задаете вопрос.

Светлана Савицкая: Я считаю, у меня ответ такой. Вы можете его принять или не принять, простите.

Ведущий: Хорошо, не всегда оппонента устраивает, это бывает, конечно. Прошу, Светлана, теперь вы задаете вопрос для Сергея Добрынина.

Светлана Савицкая: Я знаю, что Сережа сказал, что на четвертом курсе, поэтому, естественно, как и все, он прошел школу. Кто-то может не ходить в детский сад, кто-то не попасть в институт, но в школе учились все. Значит, у меня вопрос такой: сдача экзаменов ЕГЭ и ГИА в школах проходит в стрессовой ситуации для детей. Школьников везут в другую школу, отнимают мобильные телефоны, обыскивают металлоискателями, направляют на них видеокамеры. Экзамен в существующих условиях – это пусковой механизм к самоубийству. Это похоже на массовый психоз и истерию, утверждает психолог Михаил Виноградов. Оправдывается ли цель средствами?

Ведущий: Ваш вопрос?

Светлана Савицкая: Оправдывается ли цель средствами?

Сергей Добрынин: Я понял. Так как я сам когда-то сдавал ЕГЭ, у нас был русский язык, сдал я его без проблем, потому что я не слушал телевизор, я занимался тем, что готовился к экзамену. Я вышел через два часа, по-моему, все сдал, к удивлению даже моей учительницы. В итоге я сдал на очень высокий балл – 86 из 100, по-моему. Я не вижу проблем в ЕГЭ. Точнее, проблемы есть, потому что ЕГЭ – это тест для восьмиклашек, но никак не выпускной экзамен для 11-го класса. Вот в этом я вижу проблему. А в том, что нагнетание обстановки идет во время проведения ЕГЭ, – это, конечно, очень сильная нагрузка на ребят, это, наверное, единственная проблема. Для чего это делается, я тоже, наверное, могу понять. Наверное, нашей власти не нужны сильно образованные ребята, которые потом могут встать и сказать: "Я не согласен". Вот и все.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Сергея Добрынина. Господа, немножко выбивались мы с вами из времени, поэтому чуть меньше осталось времени на заключительное слово, по 45 секунд – на экране сейчас видно. Идем в том же порядке. Прошу, Светлана, вы первая. Светлана Савицкая, финальное слово.

Светлана Савицкая: Дорогие избиратели, познакомлю вас со своей программой в тезисах. В нашем округе острая проблема с застройкой лесопарковых зон – Джамгаровка, Торфянка, Красная Дорожка, сквер на Малыгинском проезде – все эти зеленые зоны спешат застроить без учета интересов жителей. Я за чистый воздух и против застроек в парках, я против ЕГЭ и ГИА в том виде, в котором они существуют, я против объединения школ и детских садов, потому что у этих учреждений совершенно разные задачи и цели. Я против объединения поликлиник, потому что это не только не устранило очередей к врачам, но фактически отдалило бесплатную медицину от жителей города. За последние 20 лет в нашем округе не построено ни одной поликлиники, хотя количество жителей выросло. Я за сохранение культурного наследия столицы. Я за финансирование наиболее перспективных направлений науки. И пожелание Савицкой Светланы – приходите на выборы и проголосуйте за достойного представителя ваших интересов.

Ведущий: Спасибо, Светлана Савицкая. Финальное слово – Татьяна Портнова, прошу, теперь вы.

Татьяна Портнова: Всегда очень легко быть против и очень трудно быть за, потому что предложить что-то за – всегда нужно подумать, что это сделать. Я иду на выборы с программой "Моя улица". Мы действительно должны заняться нашими спальными районами города Москвы, сделать наши улицы, сделать наши скверы удобными, комфортными для проживания. Сделать наши фасады домов замечательными и прекрасными, ремонт наших домов. Провести именно реконструкцию тех районов, в которых живут люди. Обустроить пешеходные зоны, сделать комфортным проживание наших людей именно в спальных районах, чтобы люди, возвращаясь с работы, могли спокойно, уютно, красиво проводить время. Ваш выбор, выбор – за вами.

Ведущий: Спасибо, заключительное слово от Татьяны Портновой. Переходим к Николаю Морозову, прошу, ваше время.

Николай Морозов: Николай Морозов. Делайте свой выбор, голосуйте против наглости, обмана, лукавства и откровенного вранья. Я обращаюсь ко всем жителям – не верьте обещаниям, не берите подачки. Вы достойны жить лучше, мы можем это сделать. Думайте. Николай Морозов: Делайте свой выбор. В случае избрания я приглашаю всех в Московскую городскую Думу. Мы обсудим и решим наши с вами вопросы, вопросы жителей. Голосуйте за честность и справедливость. Николай Морозов.

Ведущий: Спасибо. Финальное слово от Николая Морозова и заключительное финальное слово от Сергея Добрынина, прошу.

Сергей Добрынин: Дорогие и любимые жители наших районов, приходите сами, приводите своих знакомых и друзей и голосуйте за Добрынина от ЛДПР. Посмотрите, что происходит в Мосгордуме и не только. Там уже находятся, а также пытаются прийти воры и жулики, бездельники, коррупционеры, предатели Родины. Они не желают и не будут ничего для вас делать. У них свои корыстные и преступные интересы. Москвичи, настало время все изменить. Партия ЛДПР 25 лет борется с этими мерзавцами, бездельниками, врагами нашего города. И с вашей помощью мы победим в этой борьбе. Я Добрынин Сергей Александрович, кандидат от ЛДПР, иду работать сам и заставлю работать всю Думу. Бездельникам и лжецам там не будет места. Приходите и голосуйте за Добрынина от ЛДПР.

Ведущий: Спасибо. Финальное слово от Сергея Добрынина. Уважаемые кандидаты, я желаю вам удачи в оставшийся период предвыборной борьбы. Конечно, каждому из вас победы на выборах, безусловно, 14 сентября в единый день голосования.

Обращаюсь к горожанам, приходите обязательно, не пропускайте этот день, еще раз запомните, много раз в день эта цифра звучала, но лишний никогда не будет: 14 сентября приходите и голосуйте.

Это были дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу от 13-го округа. Увидимся с вами на телеканале "Москва 24" сегодня, в 18:30.