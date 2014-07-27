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27 июля 2014, 13:33

Россия определила специалистов для расследования катастрофы Boeing 777

Министерство транспорта Boeing расследования крушения чп жизнь в мире Malaysia Airways

Минтранс отобрал специалистов для расследования крушения Boeing 777

Министерство транспорта сформировало группу российских специалистов для расследования авиакатастрофы в Донецкой области. Комиссию возглавил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой, сообщает телеканал "Москва 24".

Под руководством Сторчевого находятся основные управления авиационного блока Росавиации: управление летной эксплуатации, управление поддержания летной годности воздушных судов, управление инспекции по безопасности полетов. Сторчевой имеет большой опыт летной работы, передает ИТАР-ТАСС.

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В группу, по информации агентства. также вошли советник отдела управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Валерий Лучинин, начальник отдела Государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте" Аницетас Язокас и другие специалисты.

Напомним, что накануне из харьковского аэропорта в Голландию вылетел последний самолет с найденными на настоящий момент останками погибших в результате крушения малайзийского Boeing. На месте падения авиалайнера в Донецкой области продолжаются поиски жертв трагедии - пока обнаружены не все тела. Охрану работающих на месте международных экспертов осуществляют голландские военные, которые прибыли на Украину в пятницу.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение недалеко от Донецка вечером 17 июля. Он выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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