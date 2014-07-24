МВД может разрешить продажу холодного оружия без спецразрешений

МВД хочет разрешить продажу холодного оружия в свободном доступе

МВД предлагает разрешить свободную продажу холодного оружия, сообщает радио "Москва FM". Полицейские хотят ограничить только торговлю опасным, боевым, оружием, а остальное разрешить к свободному обороту. Холодное оружие, имеющее культурную ценность, будет выделено в особую категорию.

Сложно представить, по каким параметрам МВД собирается разграничивать боевое и не боевое холодное оружие, считает генеральный директор "Златоустовской оружейной фабрики" Валерий Томея.

"Холодное оружие должно быть специализировано, сертифицировано. Считаю, что это неправильно. В стране 90% преступлений совершается с бытовыми предметами. Разделение ножей на холодное и боевое, я считаю неправильным. Нужно разделить на простое и длинноклинковое. Длинноклинковое нельзя, например, перемещать незавернутым", - рассказал он в эфире радиостанции.

По его мнению, условные ограничения приводят к коррупции в системе МВД, когда "возникает желание развести коллекционера на деньги", а также среди коллекционеров, когда они подпольно продают запрещенное оружие.

Отметим, что поправки позволят любителям антиквариата свободно продавать ножи, клинки, сабли и другое. Сейчас для продажи холодного оружия требуется специальная лицензия, которую МВД выдает только магазинам.

Как пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, это только проект закона, выставленный на общественное обсуждение, чтобы граждане сами смогли сформулировать свое мнение по этой теме. Поэтому говорить о том, каким образом будет определяться тип холодного боевого оружия и каким будет механизм работы закона, еще преждевременно.

Ранее M24.ru сообщало, что людям, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления, запретят покупать охотничье и травматическое оружие.

Кроме того, поправки в закон "Об оружии" запрещают лицензирование тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, кто нарушил общественный порядок, общественную безопасность или правила охоты.