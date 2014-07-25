Сергей Собянин предложил москвичам выбрать цвета "Лужников"

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Мэр Москвы предложил москвичам выбрать цветовое оформление обновленного стадиона "Лужники". Соответствующий опрос планируется разместить в приложении "Активный гражданин".

"Мы попросим горожан, чтобы они сами высказали свои предложения о цветовой гамме трибун. Подготовьте материалы, чтобы было понятно, что за цветовая гамма, как она будет выглядеть", - сказал Сергей Собянин.

В свою очередь руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что сейчас рассматривается три варианта цветового оформления стадиона - золотистый, бордовый и белый. "Бордовые цвета с золотом - это цвета исторические, это форма сборной России",- сказал Бочкарев, добавив, что сами проектировщики с цветом пока не определились.

"Большая Москва": Спорткомплекс "Лужники"

Напомним, стадион "Лужники" сейчас готовят к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники" планируется завершить к маю 2017 года. Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Кроме того, 300 мест специально оборудуют для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также в "Лужниках" появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля и два больших видеоэкрана для просмотра матчей. Трибуны стадиона оборудуют антивандальным покрытием и установят соответствующие зрительские сидения.