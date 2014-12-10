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10 декабря 2014, 19:05

На фасаде "Лужников" появится панно с историей Олимпиады-80

Лужники проекты стадионы стройкомплекс Москвы панно строительство и реконструкция

Фото: ТАСС

После реконструкции на фасаде стадиона "Лужники" появится перфорированное панно, отображающее самые памятные соревнования, проходившие на арене, рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Фасады "Лужников" сохраняются, мы планируем лишь зачистку стен, чтобы привести в порядок их внешний вид. Заменены будут только оконные перекрытия", - приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Бочкарев отметил, что панно - это своего рода стилизация истории "Лужников".

Москва строится: Реконструкция стадиона "Лужники"

Напомним, Большая спортивная арена "Лужники" в настоящее время реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

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Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

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Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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