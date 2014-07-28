Лондон может стать первым городом с мобильным интернетом 5G

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Британская столица может к 2020 году стать одним из первых городов, где появится мобильный интернет 5G, сообщает агентство ИТАР-ТАСС

Так, с подобной скоростью полнометражный фильм можно будет скачать всего за несколько секунд. "Лондон хочет заработать репутацию технической столицы Европы, а быстрое улучшение связи в является ключевой частью плана по развитию лондонской инфраструктуры", - отметил мэр британской столицы Борис Джонсон. Помимо этого, в Англии планируют повысить и скорость широкополосного интернета в домах.

Ранее премьер-министр Дэвид Кэмерон сообщил, что Королевский колледж и Университет Суррея будут совместно с Германским университетом Дрездена разрабатывать сети 5G.

Достоинства нового поколения мобильной связи 5G перед распространенной сейчас 4G очевидны прежде всего в скорости. Новая связь будет работать в тысячу раз быстрее. Скорость передачи данных достигает, как уверяют ученые, 1 Гб в секунду. Особенно заметна разница в скорости в скачивании больших файлов, например, кинофильмов. В то время, как 4G скачивает 800-мегабайтные фильмы за 40 секунд, 5G делает это за одну секунд.

Однако пока все находится на уровне экспериментов. Вероятно, что более-менее широкое распространение сеть получит к 2020 году.