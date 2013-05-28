В Москве восстановят мемориальную доску на доме Брежнева

Мемориальная доска на доме Брежнева будет восстановлена

На доме, в котором жил Леонид Брежнев, восстановят мемориальную доску. Этот вопрос рассматривает комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. За работу возьмется скульптор Александр Рукавишников.

"Доска будет выглядеть так, как выглядела. Это идея Александра Хинштейна. А сейчас на него упал еще и поиск денег. Цена вопроса небольшая - где-то полтора миллиона", - рассказал Александр Рукавишников в эфире "Москва FM".

Со здания на Кутузовском проспекте мемориальная доска была демонтирована 20 лет назад и продана в один из берлинских музеев. Для восстановления будут привлечены средства из внебюджетных источников.

Леонид Брежнев руководил Советским Союзом в течение 18 лет. Это время вошло в историю как "эпоха застоя". Тогда отсутствовали политические потрясения и реформы в экономике. Однако период его правления положил начало афганскому конфликту. Так, 12 декабря 1979 года Брежнев и его ближайшие соратники приняли решение об осуществлении государственного переворота в Афганистане и о вводе советских войск в эту страну.

Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на государственной даче "Заречье-6". Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.