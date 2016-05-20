Всем выйти из сумрака: каких призраков можно встретить на "Ночи в музее"

Фото: YAY/ТАСС

Вечером 21 мая в Москве в десятый раз начнется акция "Ночь в музее". На темном небе вспыхнут звезды, закроются магазины и офисы, а музеи, наоборот распахнут свои двери для всех желающих. Ночь – не только подходящее время суток для знакомства с культурой и историей нашего города, но и возможность окунуться в его мистическую сущность.

Москва овеяна тайнами, а ее музеи – тем более. Из поколения в поколение передаются рассказы о привидениях, прогуливающихся по сумрачным музейным коридорам и пугающих в былые времена сторожей, а теперь охранников. Редакция m24.ru собрала воедино самые знаменитые московские легенды, и, возможно, именно в этот раз вам повезет увидеть этих "культурных" призраков.

Третьяковская галерея: Мария Лопухина

21 мая с 10 утра Третьяковка будет работать бесплатно, а в 18:00 там начнется спецпроект "Ночь Кандинского". Одновременно с этим до полуночи будут работать все экспозиции и залы галереи, где и может произойти нечто совершенно загадочное.

Говорят, что многие картины Третьяковки обладают своеобразной аурой. Так, например, есть поверье, что "Портрет Марии Лопухиной" кисти Владимира Боровиковского наделен магией, распространяющейся только на незамужних девушек и женщин. Если долго смотреть на картину – личного счастья не видать, сила воздействия схожа с венцом безбрачия. По преданью, в галерее живет дух Лопухиной, и иногда, по ночам, он прогуливается по залам, превратившись в привидение в светлых длинных одеждах. Так что, мало ли, вдруг представительница графского рода Толстых Мария Лопухина решит показаться посетителям "Ночи в музее". Такой шанс соприкоснуться с неведомым упускать нельзя.

"Портрет Марии Лопухиной"

Место : Лаврушинский переулок, 10



"Булгаковский Дом": кот Бегемот

Свехъестественного бояться – Булгакова не читать. Один из главных мистификаторов XX века прочно ассоциируется с Патриаршими прудами и домом № 10 на Большой Садовой, где по-прежнему происходят чудеса. Здесь обитает и вполне реальный черный кот Бегемот, и гость из параллельных миров. Настоящий, кстати, неведомым образом нашел дорогу в музей сам: просто пришел из ниоткуда и поселился. А вот второй, бесплотный, чаще появляется с приходом сумерек, хотя некоторые посетители рассказывали, что встречали его и днем. Призрак упитанного кота вальяжно перемещается от стены к стены, словно осматривая свои владения, а после исчезает, как дым. Что это, кто это и откуда берется – поди, разберись. Булгаковщина, одним словом, чертовщина.

21 мая "Булгаковский Дом" будет работать до шести утра: гостей ждет световое шоу, экскурсии, показы фильмов. Вся ночь для того, чтобы прикоснуться к тайнам великого писателя, почесать спинку реальному Бегемоту и, возможно, встретиться один на один с котом из другого мира.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Место : улица Большая Садовая, 10



"Дом Гоголя": призрак писателя

"Пока Гоголя нет дома" – так называется программа, которая состоится в "Ночь в музее" на Никитском бульваре, 7A. Гоголь и мистицизм практически слова-синонимы. Поклонник таинственного, писатель не только наделил неземными способностями своих героев, но и сам любил напомнить о себе самым странным образом даже после смерти.

Днем здесь не найти ни малейшего намека на полтергейст: светлые комнаты, приближенный к оригиналу интерьер, мебель, гравюры, литографии, словно переносишься в прошлое на машине времени. Однако наступает ночь, и в музей приходит хозяин. В доме скрипят половицы, неожиданно хлопают двери, отчетливо раздаются шаги, а предметы на письменном столе меняют свое место, даром, что находятся под стеклом. Сотрудники уверены: с приходом темноты сюда возвращается дух Гоголя и наводит порядок. Кто знает, вдруг классик решит посетить свое владение в ночь с 21 на 22 мая? Стоит проверить!

Фото: domgogolya.ru

Место : Никитский бульвар, 7А



Музей-заповедник "Коломенское": Голосов овраг

Хотите оказаться в ловушке времени – поезжайте в "Коломенское". Это одна из главных московских легенд, существующая уже не один век. Официальных подтверждений истории нет, впрочем, как нет и ее опровержений.

В 1832 году "Московские ведомости" написали, что двое крестьян в 1811 году отправились через овраг из деревни Дьяково в деревню Садовники (нынешнее "Коломенское") и растворились в зеленоватом тумане. Когда они вышли, оказалось, что прошел 21 год, их жены постарели, а дети – выросли. Этот таинственный овраг связан и с другой аномалией: в начале XVII века отряда татарских всадников во главе с сотником войска Девлетом Гиреем пытались скрыться там от преследования и тоже встретились со странным зеленоватым туманом. Вернулись они из небытия спустя полвека...

В этом году в "Коломенском" пройдет интерактивная программа с элементами квеста и финальным флэшмобом, а в 21:00 профессиональный звонарь Евгений Фокин порадует слушателей волшебной музыкой колоколов Георгиевской колокольни XVI века. Гуляйте, наслаждайтесь ароматом цветущих яблок, но будьте осторожны и лучше обходите Голосов овраг стороной...

Голосов овраг. Фото: wikimedia.org

Место : музей-заповедник "Коломенское", проспект Андропова, 39



Дом на набережной: дочь арестованного командарма

Самый печально известный памятник архитектуры 1930-х Дом на набережной будет работать до 23:00. История гласит, что место, где стоит дом, издавна называли болотом – из-за водоема, заросшего тиной и ряской. В XVI веке боярин Берсеня Беклемишев (по его имени и набережная названа Берсеневской) начал строить тут свои палаты. Не достроил – был казнен по приказу царя Василия III. Ходила легенда, что неприкаянный дух Берсени долго бродил здесь, тревожа покой окружающих.

В огромном здании, построенном по проекту советского архитектора Бориса Иофана, есть и конспиративные квартиры, и потайные ходы и прослушивающие жучки, помогавшие энкавэдэшникам следить за жильцами. В 30-ые годы, в разгул репрессий, многие из них были арестованы, расстреляны или пропали без вести. Дом стал символом тоталитарного сталинского режима.

Сегодняшние обитатели квартир говорят, что по сей день бывшие владельцы возвращаются в свои жилища уже в виде привидений. Так, по дому, по его длинным коридорам, часто слоняется бесплотная девушка в белом. Это призрак дочери арестованного командарма. Она не открыла дверь чекистам, за что поплатилась смертью.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Место : улица Серафимовича, 2



Усадьба "Кузьминки": светящиеся шары

"Ночь в музее" здесь пройдет в сопровождении дивных звуков: в 20:30 гостей приглашают на дивертисмент "Музыка трех столетий – от эпохи барокко до середины ХХ века". Слушать эту гармонию можно бесконечно долго, однако ученые предупреждают: "Кузьминки" – место энергетически сложное.

Во времена СССР в старинном флигеле располагалась больница, а само здание стояло на месте тектонического разлома. Электромагнитный фон здесь повышен, организм человека реагирует на подобные нарушения самыми необычными способами. Так, многие посетители усадьбы отмечали, что, проходя мимо оранжереи, где раньше созревали лимоны, вишни, яблони, виноград, персики, абрикосы, сегодня они чувствуют усталость и даже видят странные белесые летающие шары. Что это и почему явления наблюдали уже большое количество человек, научно обосновать пока не удается.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Место : усадьба "Кузьминки", Тополевая аллея, 10



Ольга Косолапова, Екатерина Кинякина