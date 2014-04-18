Красная площадь стала самым любимым местом москвичей в ЦАО - опрос

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Красная площадь стала самым любимым местом москвичей в центре столицы. От этом сообщили 29% опрошенных, говорится в исследовании фонда "Общественное мнение".

На втором месте - Арбат (16%), на третьем - Тверская улица (7%), далее расположились парк культуры им. М. Горького (6%) и Пушкинская площадь (6%).

В список любимых у горожан исторических мест вошли также Театральная площадь, Чистые пруды, Манежная площадь, Охотный ряд, Патриаршие пруды и Александровский сад.

Кроме того, почти две трети москвичей (63%) отметили, что за последние два-три года центр столицы изменился в лучшую сторону.

По мнению респондентов, в городе стало чище (20%), частично решены проблемы транспортной загруженности (13%), появились новые пешеходные зоны, скверы, велодорожки (12%), власти стали уделять больше внимания сохранению исторического облика города (12%).

Об изменениях центра города к худшему говорили лишь 12% жителей Москвы. Больше всего их раздражают загруженность дорог (3%) и повышение плотности застройки (3%).