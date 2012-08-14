ИТАР-ТАСС

Актер Иван Охлобыстин возглавил высший совет партии "Правое дело", сообщил ее председатель Андрей Дунаев на своей странице в Facebook.

"Сегодня решением Президиума федерального политсовета Партии единогласно утвердили Ивана Охлобыстина главой Высшего совета Партии "Правое дело", - написал он.

Согласно уставу, высший совет создан для разработки стратегии партии и усиления ее влияния в обществе. Совет формируется из общественных и политических деятелей, пользующихся авторитетом на региональном, общероссийском и международном уровне.

Осенью прошлого года, после отставки лидера "Правого дела" Михаила Прохорова, ряд СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму Иван Охлобыстин может возглавить партию, но пост в итоге занял Андрей Дунаев.

Весной этого года актер создал свою политическую партию "Коалиция небо", которая не была официально зарегистрирована. Ее идеологической основой стала "Доктрина 77", которую актер озвучил во время литературного вечера в "Лужниках". Также Охлобыстин заявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2012 году, но Русская православная церковь не одобрила эту идею. Напомним, артист был рукоположен в священники.

Иван Охлобыстин – российский актер, режиссер, сценарист, журналист, драматург и писатель. Священник Русской православной церкви, но сейчас по собственному желанию он временно отстранен от служения. Снимался во многих фильмах – "Generation П", "Дом солнца", "Москва, я люблю тебя!", "Даун Хаус", "ДМБ" и многих других. С 2010 года снимается в роли доктора Быкова в сериале "Интерны".