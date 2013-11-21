Французские корсеты XIX века и "умные" бюстгальтеры выставили в ГУМе

"Афиша": В ГУМе открылась выставка французского нижнего белья

Выставка, которая рассказывает об истории французского нижнего белья, открылась в демонстрационном зале ГУМа. Здесь можно увидеть и корсеты XIX века, и нейлоновые бра, сшитые в 50-х, и даже современные "умные" бюстгальтеры.

Женское нижнее белье, представленное на выставке, радует многообразием расцветок, форм и текстур. Посетители смогут проследить всю его историю и узнать, как произошло постепенное "замещение" неудобных корсетов бюстгальтерами из эластана, а затем настоящим "умным" нижним бельем.

"Материал с лайкрой разной плотности – например, на животе ее больше, а на бедрах меньше – позволяет очень плавно и без резких переходов корректировать женскую фигуру", - рассказала о новейших изобретениях в области нижнего белья телеканалу "Москва 24" куратор выставки Катрин Ормен.

Выставка открыта ежедневно до 25 ноября. Вход свободный.