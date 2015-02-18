Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

18 февраля, 12:43

Стал известен сюжет новых "Пиратов Карибского моря"

Disney Джонни Депп Пираты Карибского моря кино

Фото: blogs.disney.com

В Австралии стартовали съемки фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", сообщает в своем блоге компания Disney.

Пятая картина знаменитой франшизы расскажет о том, как Капитан Джек Воробей (Джонни Депп) пытается скрыться от очередных врагов. На этот раз за героем будет охотиться давний противник Капитан Салазар (Хавьер Бардем) и его армия пиратов-призраков.

По сюжету, Салазар планирует уничтожить всех пиратов на свете, в том числе и Воробья. Чтобы выжить, герою Деппа придется отыскать легендарный трезубец Посейдона, могущественный артефакт, который дает своему обладателю полный контроль над водной стихией (а значит, всеми морями).

Кроме Деппа и Бардема, в фильме снимаются Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс.

Выход новых "Пиратов" намечен на 2017 год. Ранее ожидалось, что "Пираты Карибского моря 5" увидят свет уже этим летом, но создатели решили еще немного поработать над сценарием.

Ссылки по теме

Отметим, недавно Орландо Блум заявлял, что продюсеры собираются перезапустить популярную серию фильмов и сконцентрироваться в новой ленте на его герое. Однако Disney так и не подтвердил участие Блума в новой части "Пиратов".

Первый фильм франшизы вышел в 2003 году, второй - в 2006, третий - в 2007, четвертый - в 2011.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать