Стал известен сюжет новых "Пиратов Карибского моря"

Фото: blogs.disney.com

В Австралии стартовали съемки фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", сообщает в своем блоге компания Disney.

Пятая картина знаменитой франшизы расскажет о том, как Капитан Джек Воробей (Джонни Депп) пытается скрыться от очередных врагов. На этот раз за героем будет охотиться давний противник Капитан Салазар (Хавьер Бардем) и его армия пиратов-призраков.

По сюжету, Салазар планирует уничтожить всех пиратов на свете, в том числе и Воробья. Чтобы выжить, герою Деппа придется отыскать легендарный трезубец Посейдона, могущественный артефакт, который дает своему обладателю полный контроль над водной стихией (а значит, всеми морями).

Кроме Деппа и Бардема, в фильме снимаются Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс.

Выход новых "Пиратов" намечен на 2017 год. Ранее ожидалось, что "Пираты Карибского моря 5" увидят свет уже этим летом, но создатели решили еще немного поработать над сценарием.

Отметим, недавно Орландо Блум заявлял, что продюсеры собираются перезапустить популярную серию фильмов и сконцентрироваться в новой ленте на его герое. Однако Disney так и не подтвердил участие Блума в новой части "Пиратов".

Первый фильм франшизы вышел в 2003 году, второй - в 2006, третий - в 2007, четвертый - в 2011.