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Культура

05 декабря 2014, 18:18

Disney снимет "Робина Гуда" в стиле "Пиратов Карибского моря"

Disney Пираты Карибского моря кино Робин Гуд

Рассел Кроу в роли Робина Гуда. Фото: facebook.com/RobinHoodMovie

Disney собирается снять фильм про Рубин Гуда. Называться он будет ""Ноттингем и Гуд" (Nottingham & Hood), а по духу, как планирует студия, напомнит зрителям "Пиратов Карибского моря" (Pirates of the Caribbean).

Сценарий будущего фильма написал кинодебютант Брэндон Баркер. Как сообщает Deadline, студия планирует превратить историю о герое средневековых английских народных баллад в приключенческую сагу.

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Робин Гуд, по преданию, был главой лесных разбойников. Он со своей шайкой действовал с Шервудском лесу неподалеку от Ноттингема. Прославил Гуд тем, что грабил богатых, отдавая их имущество беднякам.

Ранее в экранизациях истории о Робине Гуде играли Рассел Кроу, Кевин Костнер. В 1973 году Disney также выпустил мультфильм про предводителя разбойников.

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