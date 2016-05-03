На Большом Каменном мосту столкнулись 4 автомобиля

На Большом Каменном мосту столкнулись четыре автомобиля, сообщает телеканал "Москва 24". ДТП обошлось без пострадавших.

Из-за удара огромной силы одна из машин превратилась в груду металлолома. Еще одно авто – внедорожник – вылетел на встречную полосу. По предварительной информации, серьезно в аварии никто не пострадал. О виновнике ДТП также пока нет информации.

Сотрудники ГИБДД и медики работают на месте происшествия.

Напомним, еще одна авария сегодня произошла на МКАД. Там дорогу не поделили мусоровоз и два легковых автомобиля. В ДТП на МКАД также никто не пострадал. На месте происшествия – в районе 104 километра – образовалась пробка.