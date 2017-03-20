Трубу с жидкими удобрениями прорвало в деревне Руднево



Трубу с удобрениями прорвало в деревне Руднево, сообщает телеканал "Москва 24".

Двухметровый фонтан с неприятным запахом бил из-под земли всего несколько минут, но успел залить земельные участки и дворы в деревне большим количеством жидкого удобрения. Дворы и огороды оказались по щиколотку в навозе.

Жители переживают и по поводу водоснабжения. Вся деревня использует колодцы или скважины. Многие теперь не знают, безопасно ли использовать эту воду.

Труба принадлежит Кузнецовскому комбинату, которой подает жидкие удобрения для орошения. Самый опасный участок – 1,5 километра трубы – как раз проходит под деревней. Системе уже больше 40 лет. Недавно ее начали ремонтировать: в старые трубы укладывают новые. Так, по версии инженеров комбината, должно быть надежнее. Однако на деле все оказалось иначе – именно на новом участке и произошел прорыв.

Что касается экологической обстановки в деревне после ЧП, главный инженер ЗАО "Кузнецовский комбинат" Александр Лукашев заверил, что опасности нет. Экологи же уверены, что свиной навоз – не самое лучшее удобрение, особенно в такой концентрации. Только из одного двора пришлось откачать около 12 тысяч литров.

"Такой одномоментный выброс навоза – неблагоприятный экологический баланс. Могут погибнуть культурные растения, начнут цвести примитивные растения. Вода будет загрязнена водорослями. Рыба может погибнуть в водоемах. Стоит обратить внимание на запах от воды. Если от воды из колодца, из скважины будет идти запах, то, конечно, такую воду пить нельзя", – прокомментировал ситуацию руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Главное – скорее смыть с земли последствия аварии. Тогда, возможно, будущий урожай не пострадает. Серьезных инфекций в воде тоже быть не должно, предполагают экологи. Специалисты Кузнецовского комбината обещают вычистить дворы за пару дней, а если будут обращения от жителей, восстановят почвенный покров и возместят нанесенный ущерб.