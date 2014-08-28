На День города безопасность в Москве обеспечат 15 тысяч полицейских

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Во время празднования Дня города в Москве безопасность обеспечат 15 тысяч сотрудников полиции и солдат внутренних войск, сообщил на пресс-конференции начальник управления охраны общественного порядка МВД Вячеслав Козлов.

По его словам, в обеспечении порядка также будут участвовать сотрудники частных охранных предприятий. Кроме того, будет задействована авиация МВД и конные отряды, которые обеспечат порядок в парках.

При этом Козлов отметил, что вход на территорию проведения массовых мероприятий будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

Напомним, в первую субботу осени в Москве празднуется День города. В этом году 6 сентября столица отметит свой 867-й день рождения.

Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Также ранее сообщалось, что на День города запустят 12 высотных фейерверков во всех округах столицы, а также 16 фейерверков в московских парках. Они прогремят в 22.30 и будут длиться по 8 минут.