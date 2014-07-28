Спорт за неделю: Титулованный ЦСКА и феерия "Спартака"

Фото: ИТАР-ТАСС

Победа столичного ЦСКА в матче за Суперкубок России, успех "Динамо" в товарищеской игре с "Удинезе", голевая феерия "Спартака", первое место Даниэля Риккардо на Гран-при Венгрии, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Старт первого тура Премьер-лиги намечен на 1 августа, однако футбольный сезон в России можно считать открытым. В субботу, 26 июля, состоялся поединок за Суперкубок, в котором встретились действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель кубка России "Ростов".

Очевидным фаворитом поединка были армейцы - ростовский клуб сильно ослабило возвращение в "Спартак" Артема Дзюбы и Жано Ананидзе. Однако в первом тайме ростовчане на равных сражались с "красно-синими" и смогли даже открыть счет. Мяч после удара Дмитрия Полоза угодил в штангу, Хрвойе Милич удачно подкараулил отскок и метров с пяти расстрелял ворота Игоря Акинфеева.

Отыграться подопечные Леонида Слуцкого смогли на 56-й минуте встречи. Ахмед Муса с левого фланга подал в штрафную "Ростова", Виталий Дьяков неудачно скинул мяч на правый край, откуда Понтус Вернблум в касание вколотил снаряд в дальний угол. Ключевой момент встречи случился через несколько минут. Сначала на 61-й минуте Александр Гацкан получил вторую желтую карточку и оставил "Ростов" в меньшинстве. А затем обладателю кубка пришлось продолжать матч вдевятером. Гуэлор Канга за две минуты получил два предупреждения подряд и также был удален с поля.

Фото: ИТАР-ТАСС

Победа "красно-синих" оказалась лишь делом времени. Спустя минуты Зоран Тошин получил мяч после передачи Сейду Думбия, прошел с ним по правому краю штрафной и точно пробил в дальний угол. Точку в матче поставил Сейду Думбия, который головой отправил мяч в сетку после подачи Георги Миланова.

В итоге ЦСКА в шестой раз выигрывает матч за Суперкубок (рекорд) и доводит число завоеванных в российской истории трофеев до 19-ти (пять чемпионатов, семь кубков, шесть суперкубков и кубок УЕФА)

Другие московские клубы завершают подготовку к новому сезону. Из любопытных результатов отметим победу "Динамо" над крепким итальянским "Удинезе" - 3:2. В составе российской команды забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа, Алексей Ионов и Кевин Кураньи. Матчем с "черно-белыми" футболисты "Динамо" завершили австрийский сбор. Сразу после игры команда отправилась в аэропорт Клагенфурта и вылетела в Москву.

Результативный матч провел и столичный "Спартак". Команда Мурата Якина завершила поединок с "Уралом" результативной ничьей - 4:4. "Красно-белые" уверенно начали матч и к 21-й минуте уже вели со счетом 3:0 благодаря точным ударам Дениса Глушакова и Артема Дзюбы, оформившего дубль.

Команда из Екатеринбурга усилиями Эдгара Манучаряна один мяч отыграла еще до перерыва, а во втором тайме подопечные Александра Тарханова отличились еще три раза. Результативными действиями отметились Спартак Гогниев, Александр Ерохин и Арсен Оганесян. Уйти от поражение москвичи смогли лишь в самой концовке - цели достиг удар Лукаса Барриоса.

События в мире

В воскресенье, 27 июля, завершилась престижная шоссейная веломногодневка "Тур де Франс", победу в которой одержал итальянский гонщик из казахстанской команды "Астана" Винченцо Нибали. Вторым в общем зачете стал француз Жан-Кристофф Перо (AG2R La Mondiale), третьим - его соотечественник Тибо Пино (FDJ.fr). Лучший из россиян Юрий Трофимов из команды "Катюша" занял 14-е место. По ходу нынешней "Большой петли" Нибали выиграл четыре этапа.

Гороховая майка "горного короля" по итогам гонки досталась поляку Рафалу Майке из российской команды "Тинькофф-Саксо". 24-летний гонщик выиграл на "Туре" два этапа. Зеленая майка лучшего спринтера осталась за словаком Петером Саганом (Cannondale), лучшим молодым гонщиком (белая майка) стал Пино, а AG2R La Mondiale выиграла командный зачет.

Фото: ИТАР-ТАСС

Место в третьем квалификационном раунде Лиги Европы обеспечил себе российский клуб "Краснодар". В четверг подопечные Олега Кононова разгромили в ответном матче эстонский "Калев" - 5:0. Голы на своей счет записали Жоаозиньо, Рикардо Лаборде, Никита Бурмистров и Вандерсон, оформивший дубль. Неделей ранее краснодарцы на выезде также одержали победу - 4:0.

Отметим, что в этом матче в составе российской команды дебютировал голкипер Андрей Дикань, переехавший в "Краснодар" из столичного "Спартака". В третьем раунде второго по значимости европейского клубного турнира "Краснодар" встретится с венгерской командой "Диошдьер".

Очередной этап "Формулы-1" на этот прошел в Венгрии. Победителем гонки стал австралийский гонщик команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо. Стартовав четвертым, за пару кругов до финиша он обошел испанца Фернандо Алонсо из "Феррари" и вырвался на первое место. Третьим стал Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), который стартовал с пит-лейна - болид загорелся во время квалификации из-за утечки топлива, и ему пришлось полностью менять шасси.

Что касается россиянина Даниила Квята, то ему также пришлось стартовать с пит-лейна, а не с 10-й позиции - у машины Квята заглох двигатель. Лидер чемпионата Нико Росберг из "Мерседеса" выиграл квалификацию, однако завершил гонку лишь на четвертом месте. В общем зачете немецкий гонщик опережает Хэмилтона, но уже только на 11 очков. На третьей строчке в турнирной таблице расположился Риккардо с отставанием от Хэмилтона в 60 баллов. Квят с 6 очками идет на 15-м месте.

Что посмотреть на этой неделе

30 июля петербургский "Зенит" начнет борьбе в футбольной Лиге чемпионов. Однако пока не в основном розыгрыше, а только в третьем квалификационном раунде. Помешать российскому клубу попасть в групповой этап ЛЧ может кипрский АЕЛ, с которым подопечные Андре Виллаш-Боаша сойдутся в очном противостоянии. Первая игра пройдет на Кипре, ответный матч - 6 августа в Санкт-Петербурге.

Главным же событием недели станет старт чемпионата России по футболу. Новый сезон Премьер-лиги откроет поединок между казанским "Рубином" и московским "Спартаком", который состоится 1 августа. На следующий день болельщиков ждет первое столичное дерби сезона - ЦСКА на своем поле попытается сломить сопротивление "Торпедо". Интересными должны получиться матчи "Динамо" - "Ростов" и "Локомотив" - "Краснодар", запланированные на 3 августа.

Даниил Адамов