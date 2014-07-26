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Спорт

26 июля 2014, 23:33

ЦСКА обыграл "Ростов" и завоевал Суперкубок России

ЦСКА футбол Ростов Суперкубок России

Фото: ИТАР-ТАСС

Действующий чемпион России московский ЦСКА обыграл "Ростов" и завоевал Суперкубок страны. Поединок, проходивший в Краснодаре, завершился победой армейцев со счетом 3:1.

Первыми в матче отличились ростовчане. Удар Дмитрия Полоза угодил в штангу, однако Хрвойе Милич удачно подкараулил отскок и метров с пяти расстрелял полупустые ворота Игоря Акинфеева.

Отыграться подопечные Леонида Слуцкого смогли на 56-й минуте встречи. Ахмед Муса с левого фланга подал в штрафную "Ростова", Виталий Дьяков неудачно скинул мяч к правому краю, откуда Понтус Вернблум в касание вколотил игровой снаряд в дальний угол.

Ключевой момент встречи произошел через несколько минут. Сначала на 61-й минуте Александр Гацкан получил вторую желтую карточку и оставил "Ростов" в меньшинстве. А затем победителю Кубка России пришлось продолжать матч вдевятером. Гуэлор Канга за две минуты получил сразу два предупреждения и был удален с поля.

"Красно-синие" в скором времени смогли реализовать численное преимущество. Зоран Тошин получил мяч после передачи Сейду Думбия, прошел с ним по правому краю штрафной и точно пробил в дальний угол - 2:1.

Точку в матче поставил Думбия, который отправил мяч в сетку после подачи Георги Миланова.

Отметим, что московский клуб установил уникальное достижение. Суперкубок России разыгрывался в 12-й раз, и теперь на счету армейцев шесть побед в этом соревновании. Таким образом, "красно-синие" выиграли Суперкубок столько же раз, сколько все остальные его обладатели вместе взятые.

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