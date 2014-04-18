В ТиНАО построят новые здания для отделений полиции

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На территории Троицкого и Новомосковского округов построят новые здания для ОВД и РОВД, сообщил на совещании глава столичной полиции Анатолий Якунин.

"В настоящее время прорабатываются вопросы строительства новых зданий районных отделов и отделений полиции", - сказал он.

Также Якунин отметил, что личный состав ТиНАО укомплектован на 90%, но, несмотря на это, нагрузки на правоохранителей в Новой Москве больше, чем в остальных округах. "Нагрузочные показатели по регистрации и раскрытию преступлений в 2-3 раза превышают среднегородские", - цитирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее начальник столичного главка заявлял, что полиция двух присоединенных к Москве округов испытывает кадровый дефицит. Он отметил, что численность отделов не позволяет охранять общественный порядок в полной мере и добавил, что население Новой Москвы превысило 280 тысяч человек.