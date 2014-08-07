За год все спецпомещения для задержанных оснастят камерами

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В течение года московская полиция оборудует камерами все специальные помещения для задержанных в районных отделах. Об этом в интервью M24.ru рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

"У нас есть целая программа по созданию должных условий для задержанных лиц. Уже сейчас всем им выдается постельное белье, сухие пайки, а в Зеленограде – горячее питание. Кроме того, чтобы при необходимости проследить, как сотрудники общались с задержанными, в течение года мы оборудуем все помещения районных отделов полиции аудио- и видеозаписывающими устройствами", – отметил начальник московской полиции.

Он уточнил, что срок хранения информации составит до 30 дней.

Всего в Москве более 125 спецпомещений для задержанных в районных отделах полиции. Кроме того, в городе есть три изолятора временного содержания, они уже оснащены камерами.

Полное интервью с Анатолием Якуниным читайте здесь.

Отметим, что в 2013 году в Москве открылся первый отдел полиции со стеклянными дверями и перегородками. Им стал ОМВД России "Красносельский". Сотрудники полиции работают в помещении с прозрачными стенами. Все, что происходит внутри рабочих помещений, видно из коридора.

Марина Курганская