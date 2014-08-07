Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07 августа 2014, 11:30

За год все спецпомещения для задержанных оснастят камерами

Анатолий Якунин спецприемник задержанные отделения полиции задержание

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение года московская полиция оборудует камерами все специальные помещения для задержанных в районных отделах. Об этом в интервью M24.ru рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

"У нас есть целая программа по созданию должных условий для задержанных лиц. Уже сейчас всем им выдается постельное белье, сухие пайки, а в Зеленограде – горячее питание. Кроме того, чтобы при необходимости проследить, как сотрудники общались с задержанными, в течение года мы оборудуем все помещения районных отделов полиции аудио- и видеозаписывающими устройствами", – отметил начальник московской полиции.

Он уточнил, что срок хранения информации составит до 30 дней.

Всего в Москве более 125 спецпомещений для задержанных в районных отделах полиции. Кроме того, в городе есть три изолятора временного содержания, они уже оснащены камерами.

Полное интервью с Анатолием Якуниным читайте здесь.

Отметим, что в 2013 году в Москве открылся первый отдел полиции со стеклянными дверями и перегородками. Им стал ОМВД России "Красносельский". Сотрудники полиции работают в помещении с прозрачными стенами. Все, что происходит внутри рабочих помещений, видно из коридора.

Марина Курганская

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать