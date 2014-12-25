Главой Совета муниципальных образований Москвы стал Владимир Дудочкин

Владимир Дудочкин. Фото: tinao.mos.ru

Председателем президиума Совета муниципальных образований Москвы избран глава Троицка Владимир Дудочкин, сообщает пресс-служба столичного правительства. Он сменил на этом посту Алексея Шапошникова, который в сентябре этого года стал главой Мосгордумы.

Ответственным секретарем совета был избран глава муниципального округа Ивановское Иван Громов.

Совет муниципальных образований Москвы был учрежден для координации действий органов местного самоуправления в столице. Первое заседание Совета состоялось в 2002 году.

В Ассоциацию входят 146 муниципальных образований Москвы, в том числе 21 муниципальное образование Новой Москвы.

Владимир Дудочкин родился в 1963 году в Челябинской области. В 1986 году окончил факультет технической кибернетики Ленинградского политехнического института по специальности "Автоматизированные системы управления". В том же году поселился в Троицке.

С 1994 по 1996 год был депутатом Совета депутатов города Троицка. С августа 2003 года был первым заместителем главы администрации города Троицка. В 2011 году избран главой города Троицка.