Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

25 декабря 2014, 18:30

Главой Совета муниципальных образований Москвы стал Владимир Дудочкин

Алексей Шапошников местное самоуправление совет муниципальных образований власть Владимир Дудочкин

Владимир Дудочкин. Фото: tinao.mos.ru

Председателем президиума Совета муниципальных образований Москвы избран глава Троицка Владимир Дудочкин, сообщает пресс-служба столичного правительства. Он сменил на этом посту Алексея Шапошникова, который в сентябре этого года стал главой Мосгордумы.

Ответственным секретарем совета был избран глава муниципального округа Ивановское Иван Громов.

Совет муниципальных образований Москвы был учрежден для координации действий органов местного самоуправления в столице. Первое заседание Совета состоялось в 2002 году.

В Ассоциацию входят 146 муниципальных образований Москвы, в том числе 21 муниципальное образование Новой Москвы.

Владимир Дудочкин родился в 1963 году в Челябинской области. В 1986 году окончил факультет технической кибернетики Ленинградского политехнического института по специальности "Автоматизированные системы управления". В том же году поселился в Троицке.

С 1994 по 1996 год был депутатом Совета депутатов города Троицка. С августа 2003 года был первым заместителем главы администрации города Троицка. В 2011 году избран главой города Троицка.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать