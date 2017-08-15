Мадуро анонсировал масштабные военные учения в Венесуэле

Правительство Венесуэлы проведет масштабные военные учения в конце августа, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Panorama. Об учениях заявил накануне президент страны Николас Мадуро.

Учения пройдут под названием "Боливарианский суверенитет – 2017". В учениях примут участие армия, ВВС и общественные движения.

Объявление об учениях стало ответом президенту США Дональду Трампу об угрозах. Американский президент ранее заявил, что рассматривает в отношение Венесуэлы любые сценарии вплоть до военного вмешательства.