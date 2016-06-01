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Новости

01 июня 2016, 08:45

Общество

Столичная турполиция отчиталась о проделанной работе

Столичная турполиция отчиталась о проделанной работе

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Столичная турполиция отчиталась о проделанной работе. За прошлый год сотрудникам подразделения удалось выявить почти 5 тысяч правонарушений, передает телеканал "Москва 24".

Как правило, это курение и распитие спиртных напитков в неположенных местах, нахождение в нетрезвом виде и мелкое хулиганство. Задержано 9 человек, трое из них находились в федеральном розыске.

Туристическая полиция – это специальное подразделение по охране общественного порядка. В батальоне почти 170 человек, среди них немало женщин. Они патрулируют 11 туристических пешеходных маршрутов.
туризм нарушения Иван Базанов новости общество туристическая полиция
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