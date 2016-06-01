Столичная турполиция отчиталась о проделанной работе. За прошлый год сотрудникам подразделения удалось выявить почти 5 тысяч правонарушений, передает телеканал "Москва 24".

Как правило, это курение и распитие спиртных напитков в неположенных местах, нахождение в нетрезвом виде и мелкое хулиганство. Задержано 9 человек, трое из них находились в федеральном розыске.

Туристическая полиция – это специальное подразделение по охране общественного порядка. В батальоне почти 170 человек, среди них немало женщин. Они патрулируют 11 туристических пешеходных маршрутов.