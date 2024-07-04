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04 июля, 17:45

Технологии

Более 20 языков народов РФ появится в переводчике "Яндекса"

Более 20 языков народов РФ появится в переводчике "Яндекса"

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Более 20 языков народов России появится в переводчике "Яндекса", ранее не представленных в сервисе. Добавлять их будут в течение трех лет.

Так в сервисе уже есть татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, горномарийский и марийский. И теперь новый язык – осетинский. Первым языком со встроенной технологией синтеза и распознавания речи стал татарский.

Технологию планируют внедрить еще в минимум десять языков, на которых говорят более 300 тысяч человек. Сервис позволит переводить и озвучивать сайты, пользоваться голосовым вводом в поиске, картах и не только.

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