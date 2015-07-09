09 июля 2015, 19:12Культура
Выпускники театральной школы показали кукольный спектакль "NASHIИНАШИ"
25 июня на Кузнецком Мосту выпускники Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ показали уличный кукольный спектакль "NASHIИНАШИ" режиссера Евгения Ибрагимова.
В искусстве нет таких понятий как "свои", "чужие", "наши", "не наши". Это мир единства и творчества, в который каждый может привнести что-то свое.
"NASHIИНАШИ" – история человека-творца, рассказанная трогательными марионетками, простыми куклами-перчатками, таинственными тенями и душевной музыкой.