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23 июля, 22:15

Происшествия

Мужчина погиб после столкновения автомобиля со столбом на юго-западе Москвы

Мужчина погиб после столкновения автомобиля со столбом на юго-западе Москвы

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Водитель легковой машины погиб, врезавшись в столб на юго-западе Москвы, авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского.

Предположительно, автомобиль ехал на огромной скорости, перевернулся и буквально окольцевал опору освещения. Водитель скончался на месте. Машина восстановлению не подлежит.

Автоинспекторы, прибывшие к месту ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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