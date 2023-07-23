Мужчина погиб после столкновения автомобиля со столбом на юго-западе Москвы

Водитель легковой машины погиб, врезавшись в столб на юго-западе Москвы, авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского.

Предположительно, автомобиль ехал на огромной скорости, перевернулся и буквально окольцевал опору освещения. Водитель скончался на месте. Машина восстановлению не подлежит.

Автоинспекторы, прибывшие к месту ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося.

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