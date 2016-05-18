Фальшивых купюр в России стало меньше. В прошлом году их изъято на сумму более 280 миллионов рублей, в 2014-м поддельных денег было еще больше. Разница составляет более чем 10 процентов. Об этом сообщили в Банке России.

По данным финансового регулятора, большинство фальшивок сбывается через банкоматы и терминалы. Чаще всего копируют тысячные и пятитысячные купюры. Банкноты изготавливают с имитацией только отдельных защитных знаков, передает телеканал "Москва 24".

Согласно статистики Интерпола, на создание качественной подделки и на ее массовое производство фальшивомонетчик тратит в среднем до семи лет с момента появления в обращении новой серии купюр. В Центробанке отметили, что в России фальшивки встречаются в четыре раза реже, чем в странах Европейского союза.