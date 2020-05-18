Испанская семья выносит мусор в костюмах мультяшных героев

В испанском городе Пуэртольяно карантин превратили в карнавал. В одной из семей папа с трехлетней дочкой решили выносить мусор в костюмах мультяшных персонажей. Все началось с того, что во время домашней уборки глава семьи обнаружил костюм снеговика Олафа из мультфильма "Холодное сердце".

Теперь каждый вечер жители окрестных домов выходят на балконы, чтобы увидеть Красавицу и Чудовище, Человека Паука, Бэтмана и других любимых персонажей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.