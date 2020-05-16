Пять магазинов закрыли в Москве за сутки за нарушения норм в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять магазинов временно приостановили деятельность в столице по результатам проверок, проведенных Роспотребнадзором 15 мая, сообщает "Интерфакс".

Всего было проведено 74 проверки, в ходе 52-х из них установили нарушения. В отношении виновных лиц, не обеспечивших выполнение мер безопасности на объектах, возбудили административные дела.

По фактам грубых комплексных нарушений составлены протоколы о временном запрете деятельности и опечатаны магазины "Мезолит", "Апрель-7", "Шако", "Мельница" и один незаконно функционировавший при скоплении людей склад на территории завода на юго-востоке города. Также по решению суда приостановлена на 10 суток работа хозяйственного магазина ИП Гусевой на северо-западе столицы.

Эти предприятия не выполнили требования по разметке и соблюдению социальной дистанции, не провели термометрию до начала работы и в продолжение рабочей смены. Там отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, запас масок и перчаток, не соблюдались требования по кратности проведения уборки и обработке поверхностей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор осуществил 2 464 проверки общественных мест в Москве на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В рамках данных мероприятий были обследованы городские объекты торговли, транспортной инфраструктуры и ЖКХ. Кроме того, проверки организовали на промышленных объектах.