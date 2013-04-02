Сердюкова допросят по делу о незаконных закупках военной техники

Анатолий Сердюков вновь стал фигурантом в деле о мошенничестве. Экс-министра обороны РФ допросят в качестве свидетеля в рамках расследования по факту незаконных закупок военной техники.

Сердюковым было подписано распоряжение о создании рабочей группы, решавшей вопросы поставки вооружения из Казахстана. По сообщению ряда СМИ, бывший министр вместе со своим зятем также могут стать фигурантами дела об афере с автопарком Генштаба.