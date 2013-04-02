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Новости

Новости

02 апреля 2013, 08:50

Сердюкова допросят по делу о незаконных закупках военной техники

Сердюкова допросят по делу о незаконных закупках военной техники

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Анатолий Сердюков вновь стал фигурантом в деле о мошенничестве. Экс-министра обороны РФ допросят в качестве свидетеля в рамках расследования по факту незаконных закупок военной техники.

Сердюковым было подписано распоряжение о создании рабочей группы, решавшей вопросы поставки вооружения из Казахстана. По сообщению ряда СМИ, бывший министр вместе со своим зятем также могут стать фигурантами дела об афере с автопарком Генштаба.
новости Анатолий Сердюков допрос Карина Орлова мошенничества
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