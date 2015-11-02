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02 ноября 2015, 11:15

Ирландские эксперты помогут в расследовании крушения самолета A321

Ирландские эксперты помогут в расследовании крушения самолета A321

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Потерпевший крушение российский лайнер ранее проходил комплексное техническое обслуживание в Ирландии, где борт зарегистрирован официально. Египет принял предложение авиаэкспертов этой страны по оказанию помощи. Специалисты вылетят в Каир 2 ноября. Об этом сообщили в дублинском подразделении по расследованию авиаинцидентов.

Между тем, версии произошедшего выдвигают десятки специалистов отрасли. По их мнениям, причинами аварии могли стать техническая неисправность, погодный или человеческий фактор, а также внешнее воздействие на самолет. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Сюжет: Катастрофа Airbus А321 в Египте
авиакатастрофы Илья Федоровцев новости Ярослав Ярославцев расследования
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