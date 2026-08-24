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24 августа, 18:30

Транспорт

Новости Москвы: 31 историческая станция метро получила охранный статус

Новости Москвы: 31 историческая станция метро получила охранный статус

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Охранный статус получили 31 историческая станция московского метро. Среди них "Проспект Мира" Кольцевой линии со скульптурой "Изобилие" и керамическими элементами с венками и медальонами. На станции "Новослободская" под охраной находятся 32 витража с изображениями представителей разных профессий.

В столице завершают благоустройство Пречистенской набережной. Асфальт полностью меняют на площади более 40 тысяч квадратных метров на проезжей части и тротуарах. После укладки нового покрытия нанесут дорожную разметку, установят лавочки и озеленят территорию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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