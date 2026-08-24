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24 августа, 18:15

Происшествия

Банду вымогателей задержали в Москве

Банду вымогателей задержали в Москве

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В Москве задержали банду вымогателей в ходе масштабной операции. Следствие установило, что в ноябре 2024 года злоумышленники потребовали от главы одного из работных домов передать им 450 тысяч рублей. После угроз расправой его семье потерпевший обратился в полицию.

Оперативники полагают, что это был не единичный эпизод. Банда поставила вымогательство на поток, принуждая владельцев подобных заведений к выплате дани за возможность вести предпринимательскую деятельность. Шестеро фигурантов задержаны, сейчас ищут их сообщников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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