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24 августа, 13:15

Происшествия

Новую дату заседания по делу о гибели модели Добромиловой объявят в ближайшее время

Новую дату заседания по делу о гибели модели Добромиловой объявят в ближайшее время

Суд перенес рассмотрение дела о гибели модели Ксении Добромиловой

Суд в Москве начнет рассмотрение дела о гибели модели Ксении Добромиловой

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Новую дату заседания по делу о смертельной аварии на Большой Дорогомиловской улице в Москве объявят в ближайшее время. Заседание по делу Максима Завирюхи, который сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову, перенесли.

Смертельная авария произошла в мае. Завирюха на мотоцикле сбил фотографа, когда та снимала ролик для байкеров. В момент аварии она находилась на проезжей части. Завирюха признал вину. Сейчас он находится под домашним арестом, месяц назад меру пресечения продлили на полгода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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