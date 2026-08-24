Новую дату заседания по делу о гибели модели Добромиловой объявят в ближайшее время

Новую дату заседания по делу о смертельной аварии на Большой Дорогомиловской улице в Москве объявят в ближайшее время. Заседание по делу Максима Завирюхи, который сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову, перенесли.

Смертельная авария произошла в мае. Завирюха на мотоцикле сбил фотографа, когда та снимала ролик для байкеров. В момент аварии она находилась на проезжей части. Завирюха признал вину. Сейчас он находится под домашним арестом, месяц назад меру пресечения продлили на полгода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.