Новый электробус среднего класса начали тестировать в Москве. Он рассчитан более чем на 70 пассажиров и сейчас работает на 286 маршруте от платформы Яуза до площади Академика Люльки.

Испытания продлятся 9 месяцев. После этого примут решение о закупке электробусов. Запас хода транспорта составляет до 80 километров, в салоне предусмотрено 21 посадочное место. При этом электробус сохранил преимущества транспорта большого класса.

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