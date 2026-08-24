Мошенники похитили у автомобилистов более 3,5 млн рублей под видом продажи бензина

Более 3,5 миллиона рублей мошенники похитили у автомобилистов с помощью фишинговых сайтов с предложениями купить бензин дешевле рыночной цены и заказать его доставку. По данным аналитиков, с 15 по 20 августа средняя сумма такой покупки составила почти 10 тысяч рублей.

Злоумышленники создают сайты, которые копируют страницы федеральных сетей АЗС, и распространяют ссылки на них в чатах, социальных сетях, комментариях и рекламных объявлениях. На таких ресурсах топливо предлагают на 20–30% дешевле.

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