Школьницу из Тульской области обвинили в вандализме из-за рисунков на детской площадке

В Сети обсуждают историю 14-летней девочки из Болохова Тульской области, на которую пожаловались в полицию из-за рисунков на детской площадке.

Школьница нарисовала пастелью "Смешариков" на резиновом покрытии, но местная администрация посчитала это порчей муниципального имущества. Подростка нашли по камерам, а родителей попросили смыть рисунки.

Ситуация вызвала бурные споры среди пользователей в соцсетях. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.