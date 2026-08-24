Родителям школьников напомнили о праве взять выходной 1 сентября

Родители школьников могут оформить выходной 1 сентября, чтобы присутствовать на линейке. Для этого можно использовать день ежегодного оплачиваемого отпуска, взять отгул за сверхурочную работу или оформить отпуск за свой счет.

Специалисты рекомендуют заранее согласовать дату с работодателем. Кроме того, компания может самостоятельно установить дополнительный выходной 1 сентября.

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