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24 августа, 07:15

Безопасность

В Госдуме рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах

В Госдуме рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах

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Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью фальшивых ссылок на облачные хранилища. Об этом рассказали в Госдуме.

Ссылка выглядит как обычный адрес для скачивания файла, а ее превью может отображаться корректно. Однако после перехода пользователю предлагают ввести код, который приходит в Telegram и якобы нужен для авторизации.

На самом деле это код для входа в аккаунт. Если ввести его на поддельном сайте, злоумышленники получают доступ к учетной записи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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