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20 августа, 23:45

Общество

Молодежная акция в честь Дня Государственного флага прошла в ЮЗАО

Молодежная акция в честь Дня Государственного флага прошла в ЮЗАО

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Более 200 студентов московских вузов приняли участие в патриотической молодежной акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие состоялось 20 августа на футбольном поле, расположенном на Профсоюзной улице в районе Черемушки. Его организовали активисты молодежных палат ЮЗАО.

Акция началась с исполнения Государственного гимна России. Затем участники выстроились в единую композицию и одновременно раскрыли зонты – с высоты она складывалась в слово "Россия".

"Сегодня флаг России имеет особый смысл для бойцов СВО и для волонтеров, которые поддерживают их, олицетворяя мужество, великодушие, сострадание, готовность защищать Родину и прийти на помощь. Один из примеров этой работы добровольцев в ЮЗАО – проект "Пульс помощи", благодаря которому с марта этого года удалось провести более 20 акций, в том числе мастер-классы по изготовлению необходимых вещей, сборы и отправка гуманитарной помощи бойцам и военным госпиталям. Всего было направлено около 1,5 тонны гуманитарной помощи. Такие инициативы – свидетельство того, что люди готовы помогать и поддерживать защитников страны", – отметил военный врач Дмитрий Назаров, принявший участие в акции.

Гуманитарную работу в округе ведут на постоянной основе. За последние 17 месяцев активисты ЮЗАО организовали более 50 выездов в Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Только в этом году они направили более 15 гуманитарных конвоев и доставили 28 тонн груза. Военнослужащим, жителям приграничных территорий и исторических регионов России передают предметы первой необходимости, медикаменты, одежду, бытовые принадлежности и другие необходимые вещи. Помощь также получают социальные и медицинские учреждения. Присоединиться к этой работе могут все желающие. Пункты приема гуманитарной помощи открыты во всех 12 районах ЮЗАО. Адреса и актуальный график работы размещены на официальном сайте префектуры округа.

Работа по сбору и отправке гуманитарной помощи ведется как на уровне отдельных округов, так и в масштабах всего города. В Москве с 2022 года действует проект "Москва помогает" на базе ресурсного центра "Мосволонтер". В мегаполисе открыты 15 постоянных штабов. Помощь также принимают "Домики добра", которые летом размещаются на фестивальных площадках "Московских сезонов", и волонтерские окружные центры "Доброе место".

По данным правительства Москвы, с 2022 года к проекту "Москва помогает" присоединились почти 87 тысяч горожан и 825 столичных организаций. Совместно они передали свыше 5 миллионов единиц необходимых товаров. Волонтерский корпус насчитывает более 19 тысяч человек. За это время собрано более 1,9 тысячи тонн гуманитарного груза и организовано 229 отправок помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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