Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Также были приняты документы, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса.

Из каких стран могут быть организованы поставки? Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.