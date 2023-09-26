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Новости

26 сентября, 03:15

Город

"Мой район. Навигатор": на МЦД-4 запустили новые составы под названием ЭП2ДМ

"Мой район. Навигатор": на МЦД-4 запустили новые составы под названием ЭП2ДМ

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На МЦД-4 начали курсировать составы под названием ЭП2ДМ. Вагоны собраны исключительно из отечественных материалов. Над их созданием трудились сотрудники 80 предприятий России.

Первое, что бросается в глаза – свежий дизайн. В поездах появились удобные яркие сиденья с розетками, а в головных вагонах – места для перевозки велосипедов. Кроме того, поезда оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и информационными табло. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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