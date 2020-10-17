"Москва с акцентом": Канада

Этьенн жил и работал в Канаде, где вскоре его коллегой стала девушка из Москвы – Тамара. Молодые люди стали встречаться, но в Канаде им было скучно и они решили сменить обстановку.

Выбирали между Францией и Россией, в итоге перебрались в родную для Тамары Москву. Пара здесь уже три года и полет нормальный.

Почему Этьенн не захотел переехать во Францию, которую он знал лучше? Какие районы ему нравятся, а какие категорически нет? И в какой части Москвы можно услышать французскую речь чаще, чем где бы то ни было? Это и многое другое в новом выпуске программы "Москва с акцентом".