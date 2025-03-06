06 марта, 16:45Культура
"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе
Команда проекта "Сити" составила список кинопремьер, которые можно посмотреть на больших экранах.
Первая новинка – "Дорогая, я больше не перезвоню". Это комедийное фэнтези с актером Никитой Ефремовым в главной роли. В фильме рассказывается история о столичном рекламщике.
Также на большие экраны выходит фильм "В потерянных землях" с актерами Миллой Йовович и Дэйвом Батистой в главных ролях. В центре сюжета – ведьма, умеющая исполнять тайные желания, и ее проводник – охотник.
Подробнее – в программе "Сити".