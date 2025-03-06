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06 марта, 16:45

Культура

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составила список кинопремьер, которые можно посмотреть на больших экранах.

Первая новинка – "Дорогая, я больше не перезвоню". Это комедийное фэнтези с актером Никитой Ефремовым в главной роли. В фильме рассказывается история о столичном рекламщике.

Также на большие экраны выходит фильм "В потерянных землях" с актерами Миллой Йовович и Дэйвом Батистой в главных ролях. В центре сюжета – ведьма, умеющая исполнять тайные желания, и ее проводник – охотник.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоРоман КарловАлина Гилева
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