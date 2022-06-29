Апелляционная палата Кишинева отклонила протест на продление ареста экс-президенту Додону

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Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о продлении домашнего ареста экс-президенту Молдавии Игорю Додону, сообщил ТАСС адвокат Максим Лебединский.

21 июня суд в Кишиневе продлил на 30 дней домашний арест Додону. Бывший молдавский лидер уточнил, что суд принял данное решение в соответствии с ходатайством прокуратуры.

Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым.

В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

