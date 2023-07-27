Полиция Швеции санкционировала акцию, в ходе которой планируется сжечь Тору – СМИ

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Полиция Швеции санкционировала акцию, в ходе которой планируется сжечь священную книгу иудеев – Тору, сообщает телеканал SVT.

По данным СМИ, акция называется "демонстрация прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются". Ее организатор заявила о планах "поджечь Тору зажигалкой". Предполагается, что в акции примут участие четыре человека.

В настоящее время правоохранители Стокгольма рассматривают сразу несколько заявлений на проведение аналогичных мероприятий. Среди них акция с сожжением Корана у посольства Ирана и акция с сожжением Библии на острове Риддархольмен в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма отказалась препятствовать акции с cожжением Корана. Ее провели рядом с мечетью во время праздника Курбан-байрам.

Полицейские объяснили, что были вынуждены разрешить акцию из-за действий суда. Согласно решению судебной инстанции, для отказа в проведении общественного собрания необходимо установить четкую связь с опасениями в связи с нарушением общественного порядка или угрозой безопасности.

В связи с этим событием спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам осудить действия властей Швеции за разрешение сжечь Коран в праздник Курбан-байрам. Немногим позже думские депутаты утвердили заявление, в котором осуждаются действия шведских властей.

Кроме того, полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу, 15 июля. Отмечается, что заявку на акцию подал 30-летний мужчина. Он подчеркнул, что манифест станет ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма и собранием ради свободы слова.

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