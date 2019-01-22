Эйфелеву башню в Париже закрыли

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Эйфелева башня приостановила работу из-за снегопада, сообщает "Интерфакс". В настоящий момент достопримечательность закрыта для посещения.

Временно не работает и ресторан под названием 58 Tour Eiffel, расположенный на первом ярусе башни.

Снегопад обрушился на центральный регион Франции 22 января. Это затруднило движение транспорта. Грузовикам и транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, запретили въезд на ряд автомагистралей.

Также из-за непогоды с перебоями могут ходить поезда. В парижских аэропортах накануне сообщили, что готовы к таким погодным условиям.