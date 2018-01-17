Французам не станут запрещать требовать от России возврат царских долгов

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Франция не может требовать от России возмещения российских дореволюционных облигаций, заявили в министерстве экономики Франции. В то же время государство не вправе запретить своим гражданам выдвигать эти требования, передает РИА Новости.

Царские железнодорожные компании начали выпускать гособлигации, обеспеченные золотом, в 1867 году. За 30 лет французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро в пересчете на сегодняшний день).

Часть вкладчиков "прогорела", потому что в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин отказался от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году Париж и Москва заключили договор, согласно которому Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что около 400 тысяч человек собираются потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Речь идет о членах французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper).

Общая сумма долга находится в диапазоне от 10 до 30 миллиардов евро. В то же время там указано, что ожидать расчета не приходится, поскольку Россия уже вернула Франции "более 330 миллионов евро".